Zemřelo poslední české „Wintonovo dítě“. Zuzaně Marešové bylo 94 let

Autor: ,
  11:33
Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku byla posledním žijícím dítětem, které Winton tímto způsobem zachránil.
Wintonovy děti se podepsaly na zeď v ČD Lounge. Na snímku Zuzana Marešová. (11....

Wintonovy děti se podepsaly na zeď v ČD Lounge. Na snímku Zuzana Marešová. (11. 7. 2017) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Prezident Miloš Zeman předal Řád bílého lva Siru Nicholasi Wintonovi.
V současné době je na živu pouhých 12 Wintonových dětí, o který se ví. Na...
Sir Nicholas Winton na krátké návštěvě centra Prahy, na níže se vydal po...
Nová čekárna Českých drah v Praze byla pojmenována po Nicholasi Wintonovi....
10 fotografií

Na sociální síti Facebook o tom v neděli informovali zástupci projektu Paměť národa. Příběh Marešové zpracovali a uveřejnili na svém webu.

„S lítostí jsme se dozvěděli, že zemřela paní Zuzana Marešová. Byla poslední žijící ‚Wintonovo dítě‘ v České republice. Jako sedmiletá seděla v červenci roku 1939 ve vlaku na pražském hlavním nádraží a na peróně viděla maminku, jak pláče. Nechápala proč. V kupé seděla se staršími sestrami a cestu do Londýna brala jako výlet,“ uvedla Paměť národa.

Zuzanin otec Maxmilián Spitzer byl československý žid, matka Pavla byla křesťankou z Vídně. Na jaře roku 1939 vycestoval otec do Anglie, aby tam založil pobočku své firmy. Matce se pak podařilo vyslat do Anglie díky Wintonovi také všechny tři dcery. Později se do Anglie dostala i ona.

Zemřel sir Nicholas Winton, zachránce stovek židovských dětí

Marešová strávila v Anglii u pěstounské rodiny v Cornwallu necelé tři roky, později žila spolu s rodiči v Londýně a ve Walesu. V roce 1945 se celá rodina kromě nejstarší dcery vrátila do Československa. V roce 1948 zvažovali emigraci do Argentiny. V 50. letech byl otec Zuzany Marešové na jeden rok uvězněn.

Marešová uvažovala o emigraci znovu v roce 1968, nakonec zůstala. Republiku však v roce 1984 opustila její dcera. Kvůli návštěvám ze zahraničí Marešovou v 80. letech několikrát vyslýchala StB a přemlouvala ji ke spolupráci.

O okolnostech svého odjezdu z republiky v roce 1939 se Marešová dozvěděla až po roce 1990. Tehdy se také poprvé dozvěděla, že patří mezi takzvané Wintonovy děti. „Dostala jsem pozvání na švédské velvyslanectví a jen jsem vešla, vrhli se na mě reportéři. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Nicholas Winton,“ řekla pracovníkům Paměti národa.

Zemřelo další z „Wintonových dětí“. Asafu Auerbachovi bylo 93 let

Byla jednou z iniciátorek Památníku rozloučení na pražském hlavním nádraží, který připomíná loučení rodičů s dětmi před odjezdem do neznáma. „Při tom všem, co jsem zažila, jsem měla velké štěstí. Byly děti, které se po válce vracely z Anglie a nikoho už tady neměly,“ řekla Paměti národa Marešová.

Britský makléř a humanitární pracovník Nicholas Winton se narodil 19. května 1909, zemřel 1. července 2015. Zachránil 669 převážně židovských dětí, které odvezl vlaky z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. První vlak odjel z Prahy v květnu 1939, poslední v září téhož roku. Rodiny dětí většinou za války zahynuly. Do povědomí širší veřejnosti se Winton dostal až díky setkání se svými zachráněnými „dětmi“, které zorganizovala britská rozhlasová a televizní stanice BBC v roce 1988.

V roce 1998 ho přijal na Pražském hradě prezident České republiky Václav Havel a vyznamenal jej řádem T. G. Masaryka. V roce ho v rodné Británii povýšila britská královna do šlechtického stavu.

29. května 2014
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Zemřelo poslední české „Wintonovo dítě“. Zuzaně Marešové bylo 94 let

Wintonovy děti se podepsaly na zeď v ČD Lounge. Na snímku Zuzana Marešová. (11....

Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku...

15. února 2026  11:33

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:07

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Ministr zahraničí Petr Macinka si na Mnichovské bezpečnostní konferenci stěžoval, že Evropská unie není založena na přímé demokracii a občané si tak podle něj nemohou zvolit zástupce v Evropské...

15. února 2026  9:25,  aktualizováno 

Boris Šťastný si dovede představit olympiádu v Česku, chce o tom mluvit se Slováky

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Ministr pro sport Boris Šťastný si dovede představit, že by Česko pořádalo olympijské hry. Nemá obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice. Dala by se podle něj využít existující...

15. února 2026  10:44

Nealkoholická vína dobývají svět, tradiční vinaři ale stále hledají cestu i chuť

ilustrační snímek

Ještě nedávno budila posměch, dnes přitahují investice i nové zákazníky. Nealkoholická vína se z okrajové kuriozity mění v rychle rostoucí segment nápojového trhu. Změna životního stylu a klesající...

15. února 2026  10:20

Slamák, ras i kašpárek. Maškary nachodí po vsi desítky kilometrů

Oslavy masopustu se v obci Herálec na Vysočině nesly ve velkém stylu (15. února...

Hojnou úrodu, plodnost i rodinné štěstí přinášely maškary opět do domácností v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku. Dvaatřicet účastníků sobotního masopustního průvodu obcházelo za doprovodu...

15. února 2026  10:17

Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukly požáry

Sledujeme online
Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti....

Ukrajinský dronový útok poškodil přístav Taman, uvedl v neděli gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Dva lidé podle něj utrpěli zranění, když byly poničeny nádrž na skladování ropy,...

15. února 2026  7:09,  aktualizováno  10:16

Galové znovu v akci. Film Asterix a Obelix: Království Núbie má první ukázku

Z filmu Asterix: Sídliště bohů

Další příběh nerozlučných hrdinů Asterixe a Obelixe se do kin podívá až na konci tohoto roku. Již nyní se ale podívejte na první českou ukázku z očekávaného animovaného dobrodružství Asterix a...

15. února 2026  10:15

Milion chvilek svolal další demonstrace za Pavla. Jen protesty opozice, tvrdí Macinka

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se v neděli sejdou lidé na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském...

15. února 2026  10:12

Proč je Shawshank legenda, Barbar Conan stále baví a který film ho dostal. Baldýnský vypráví

Premium
Scenárista, novinář a filmový kritik Tomáš Baldýnský je spolutvůrcem známých...

Scenárista, novinář a filmový kritik Tomáš Baldýnský je spolutvůrcem známých seriálů, jako jsou Comeback či Kosmo, i nepřehlédnutelnou postavou filmové publicistiky. Jeho recenze jsou už tři...

15. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

15. února 2026  9:50

Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA

Na setkání do Masných krámů přišel Tomáš Verner v saku, ale v olympijském parku...

Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech. Můžete ho v těchto dnech potkat v plném zápalu pro sport a učení na českobudějovickém výstavišti. V...

15. února 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.