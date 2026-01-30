Obrana popřela cílený zákaz Řehkovy cesty do USA. Stačí na to jeho zástupce, tvrdí

Autor: ,
  21:06
Ministerstvo obrany popřelo informace médií, že ministr obrany Jaromír Zůna cíleně zamítl náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi služební cestu do Spojených států. Uvedlo to na sociální síti X. Zůna na služební cestu do USA vyslal Řehkova prvního zástupce.
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...
Den otevřených dveří čáslavské základny. Bitevníky L-159 ALCA
Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...
17 fotografií

Týdeník Respekt v pátek napsal, že část vedení armády si rozhodnutí ministerstva vysvětluje jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159.

Schvalovací proces služebních cest je interní záležitostí resortu, uvedlo ministerstvo obrany. „S ohledem na zavádějící tvrzení je však nutné uvést, že ministr obrany ČR Jaromír Zůna nezamítl zahraniční služební cestu do USA a neuvedl v dané věci jakékoli zamítavé stanovisko. V této souvislosti pan ministr ve svém vyjádření pouze upřesnil účast na dané cestě, kdy s ohledem na obsah jednání a kompetence určil k zahraniční služební cestě prvního zástupce náčelníka generálního štábu,“ napsal úřad. Tento postup je plně v kompetenci ministra obrany, dodal.

Respekt s odvoláním na své zdroje uvedl, že Řehka se o tom, že do USA nepojede, dozvěděl telefonicky přes prostředníka. Řehka měl podle serveru v plánu zúčastnit se jednání v Pentagonu, navštívit měl také spojenecké velitelství NATO pro transformaci, které je jedním ze strategických velitelství Severoatlantické aliance. Náčelník generálního štábu měl jednat i s partnerskými Národními gardami z Nebrasky a Texasu, napsal týdeník.

Trest za výrok o letounech L-159? Ministr Zůna zrušil Řehkovi cestu do USA

Řehka a Zůna veřejně poskytli rozdílné informace k návrhu poskytnout armádní letouny L-159 Ukrajině, která je chce použít mimo jiné k sestřelování dronů, jimiž na jejím území útočí Rusko. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna.

Vládní koalice následně podpořila Zůnovo stanovisko, podle kterého česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale novinářům řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Současně však zdůraznil, že dodání vojenské techniky na Ukrajinu je výsostně politické rozhodnutí. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš pak uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.

Podle pátečního sdělení ministerstva obrany navíc pravděpodobně nastala záměna zamítavého stanoviska ministra obrany s jinou zahraniční pracovní cestou, a to konkrétně do Mauritánie.

„Zde skutečně došlo k zamítnutí zahraniční pracovní cesty náčelníka generálního štábu. Cesta se měla uskutečnit v příštím týdnu. Důvodem je však kolize termínů s důležitými jednáními, která mají ve zmíněném období proběhnout,“ sdělil resort.

K tomu jmenoval jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Bezpečnostní radu státu. Účast ministra a náčelníka generálního štábu je v příštím týdnu požadovaná také na dalších očekávaných událostech, doplnilo ministerstvo.

23. ledna 2026
30. ledna 2026  21:06

Premium
Účet French Response na sociální síti X. (30. ledna 2026)

Zapomeňte na uhlazená diplomatická prohlášení. Klasickou komunikaci států střídají vtipy a jízlivé poznámky. Francouzský projekt French Response odráží útoky oponentů jejich vlastní medicínou. Paříž...

30. ledna 2026

