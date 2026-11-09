Na personální změnu upozornil server Seznam Zprávy, jeho odvolání potvrdil i Zůna v rozhovoru pro XTV.
„Od 1. prosince 2026 bude brigádní generál Radek Haratek na základě rozhodnutí ministra obrany působit ve funkci poradce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Služebně bude zařazen na Generálním štábu v Praze,“ uvedl Hlaváč.
Zůna již v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Generál předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo. Resort tehdy uvedl, že žádost o zkrácení služebního závazku nebyla dostatečně odůvodněná. Generální štáb naopak v polovině října sdělil, že Haratek má Hlaváčovu důvěru a ve své funkci nadále pokračuje.
Haratkovi podřízení pracovali předtím na dvou projektech, které prověřovala Vojenská policie. Kauzy Karel a Volby 2025 se týkaly činnosti armádních informačních a kybernetických sil.