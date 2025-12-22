Okamura úkoloval, jak skončit v muniční iniciativě. Zůna i novináři museli mlčet

Autor: ,
  18:40aktualizováno  18:44
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu SPD to řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Před novináře předstoupil i s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který k tomu už neřekl ani slovo. Reportéři neměli možnost pokládat otázky.

Šéf SPD také dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.

„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.

SPD nevymění Zůnu kvůli jeho výrokům k Ukrajině. Ministra se zastal Pavel

„Peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu,“ zdůvodnil Okamura a promluvil i o nákupu letounů F-35, které označil za rozhodnutí Fialovy vlády. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ dodal. Ministerstvo obrany bude podle Okamury případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí, včetně varianty odstoupení od smlouvy.

Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany PRO a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.

Vláda nasadila náhubek vlastnímu ministrovi, podivuje se Kupka z ODS

Zůna na páteční tiskové konferenci řekl, že o osudu české muniční rozhodne vláda jako celek. Podle něho ji však v zásadě nikdo nezpochybňuje, jde ale o to, jaký bude proces jejího řízení a jak dál pokračovat.

Nového ministra za tento výrok zkritizovali někteří voliči a také zástupci SPD, mimo Rajchla také poslankyně Zuzana Majerová. Zastání našel nový ministr u Okamury. „Je pět dnů ve funkci a nemá ty politické zkušenosti,“ uvedl. Zůnovy názory zůstávají podle něj vlastenecké a v souladu s programem SPD. Šéf SPD na večerní tiskové konferenci také prohlásil, že Zůna musí řešit problémy za Fialovu vládu.

Tisková konference SPD po tříhodinovém mimořádném jednání ohledně výroků ministra obrany Jaromíra Zůny. (22. prosince 2025)
Tomio Okamura jako předseda Sněmovny se zúčastnil pietního aktu u Hlávkovy koleje
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)
21 fotografií

Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala v sobotu na sociální síti X uvedl, že ministr obrany Zůna na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Zůny se zastal i prezident Petr Pavel.

Okamura v pondělí také řekl, že Zůna nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny, které obdržel. „Podpora Ukrajiny musí vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru,“ řekl šéf SPD. „Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají na základě iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa,“ dodal.

19. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (206 příspěvků)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust založeného firmou Roklen

Aktualizujeme
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Premiér Andrej Babiš během 30 dní vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, založeného poradenskou firmou Roklen. Měl by tak učinit do 8. ledna. Správcem fondu je bankéř Wilfried...

22. prosince 2025  19:10,  aktualizováno  19:23

Okamura úkoloval, jak skončit v muniční iniciativě. Zůna i novináři museli mlčet

Tisková konference SPD po tříhodinovém mimořádném jednání ohledně výroků...

Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu...

22. prosince 2025  18:40,  aktualizováno  18:44

SPD nevymění Zůnu kvůli jeho výrokům k Ukrajině. Ministra se zastal Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Ministr obrany Jaromír Zůna se má vyjadřovat jen k armádním věcem, o Ukrajině má mluvit premiér a šéf ANO Andrej Babiš, řekl po koaličním jednání šéf poslanců SPD Radim Fiala. Hnutí SPD neuvažuje o...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno  18:15

Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana...

Napětí kolem nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o Ukrajině sílí. Šéf SPD Tomio Okamura po pondělním jednání hnutí řekl, že Zůna musí řešit problémy za Fialovu vládu jako...

22. prosince 2025  11:54,  aktualizováno  18:06

O kolik by snížili plat? Piráti chtějí trestat členy vlády za absence při interpelacích

Piráti vybízejí před mimořádným zasedáním Sněmovny šéfa ANO Andreje Babiše, aby...

Piráti chtějí opakovanou neúčast členů vlády při ústních interpelacích trestat finanční pokutou. Současně by chtěli dát větší prostor dotazům nevládních poslanců a zkrátit čas na otázky poslanců i...

22. prosince 2025  17:18

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

22. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  17:05

Plastové kanystry v přírodě mohou být i k dobru, hnízdí v nich mizející ptáci

Členové Českého svazu ochránců přírody v Břeclavi staví umělá hnízda pro ptáky,...

Zemědělská krajina jižní Moravy není pro mnoho druhů ptáků zrovna přívětivým prostředím. Chybí tu dostatek vhodných přírodních prvků se stromy a keři, jako jsou remízky nebo větrolamy, kam by se...

22. prosince 2025  16:52

Záchranářka konejšila postřelenou dívku 23 minut. Pořád ji v hlavě slyším, říká

Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025)

Měl to být den jako každý jiný. Veronika Oslzlá 21. prosince 2023 sloužila na zdravotnickém operačním středisku pražské záchranné služby a přijímala hovory od lidí volajících na linku 155. Kolem...

22. prosince 2025  16:02

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie po útoku zadržela dceru

ilustrační snímek

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle zjištění reportérky iDNES.cz se střílelo v domě v Bohuňovicích. V souvislosti s případem policisté...

21. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  22. 12. 15:52

Vláda nasadila náhubek vlastnímu ministrovi, podivuje se Kupka z ODS

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů nasadila podle místopředsedy ODS Martina Kupky náhubek ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD), když mu zakázala vyjadřovat se k zahraničním otázkám. Podle něj je...

22. prosince 2025  15:50

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do...

22. prosince 2025  15:41

Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. A Turek ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí. „Předložená vysvětlení prezidenta...

22. prosince 2025,  aktualizováno  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.