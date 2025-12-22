Okamura úkoloval, jak skončit v muniční iniciativě. Zůna i novináři museli mlčet

Šéf SPD také dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.
„Peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu,“ zdůvodnil Okamura a promluvil i o nákupu letounů F-35, které označil za rozhodnutí Fialovy vlády. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ dodal. Ministerstvo obrany bude podle Okamury případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí, včetně varianty odstoupení od smlouvy.
Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany PRO a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.
Zůna na páteční tiskové konferenci řekl, že o osudu české muniční rozhodne vláda jako celek. Podle něho ji však v zásadě nikdo nezpochybňuje, jde ale o to, jaký bude proces jejího řízení a jak dál pokračovat.
Nového ministra za tento výrok zkritizovali někteří voliči a také zástupci SPD, mimo Rajchla také poslankyně Zuzana Majerová. Zastání našel nový ministr u Okamury. „Je pět dnů ve funkci a nemá ty politické zkušenosti,“ uvedl. Zůnovy názory zůstávají podle něj vlastenecké a v souladu s programem SPD. Šéf SPD na večerní tiskové konferenci také prohlásil, že Zůna musí řešit problémy za Fialovu vládu.
Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala v sobotu na sociální síti X uvedl, že ministr obrany Zůna na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Zůny se zastal i prezident Petr Pavel.
Okamura v pondělí také řekl, že Zůna nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny, které obdržel. „Podpora Ukrajiny musí vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru,“ řekl šéf SPD. „Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají na základě iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa,“ dodal.
19. prosince 2025