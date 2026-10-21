Armáda letos nabrala tisíce nových vojáků, tempo udržíme, věří Zůna

Současná koncepce české armády, kterou schválila v roce 2023 minulá vláda Petra Fialy (ODS), předpokládá 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivních záloh do roku 2035. Nově připravovaná koncepce do roku 2040 počítá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) s navýšením tohoto cíle. Na začátku června měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy.
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Modernizace armády není podle Zůny pouze otázkou pořizování nových technologií, ale vyžaduje také odpovídající infrastrukturu a především dostatek lidí, kteří budou schopni nové systémy efektivně využívat. Další personální růst české armády proto označil za jednu z priorit resortu. Důležité je podle něj rovněž vytvářet takové služební podmínky, které umožní udržet zkušené vojáky a současně přilákat mladou generaci.
Ministr upozornil také na rychlý technologický vývoj, který zásadně proměňuje současné bezpečnostní hrozby. Za klíčovou považuje schopnost co nejrychleji převádět zkušenosti ze současných konfliktů do nových vojenských schopností. K tomu je podle něj nezbytná úzká spolupráce ozbrojených sil, obranného průmyslu a výzkumné sféry.
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Zůna vyzdvihl český obranný průmysl, jehož firmy podle něj dokážou uspět v mezinárodní konkurenci v oblastech od výroby munice a pozemních systémů přes letectví až po radarové technologie a bezpilotní prostředky. Stát by podle ministra měl vytvářet podmínky, které podnikům umožní pokračovat v inovacích, rozšiřovat výrobní kapacity a vyvíjet technologie odpovídající potřebám armády.