Česká republika by mohla příští rok vypsat veřejnou zakázku na pořízení nových systémů protivzdušné obrany, které by měly být schopné zasahovat taktické balistické střely. Českým novinářům to ve středu při návštěvě Izraele řekl ministr obrany Jaromír Zůna. Ministerstvo podle něj posuzuje několik možností, a to nejen izraelské, ale také evropské systémy. O konkrétním řešení zatím rozhodnuto není.
„Mně se zdá reálné, abychom v příštím roce mohli začít vypisovat veřejnou zakázku na tyto systémy, protože se jedná o dlouhodobý projekt,“ uvedl Zůna. Termín podle něj závisí na řadě okolností. Při výběru bude vedle finančních možností rozhodovat také konkrétní nabídka výrobce a termíny, ve kterých bude schopen požadovanou techniku dodat.
PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...