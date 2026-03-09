Pětapadesátiletý Petr vyrazil do Istanbulu. „Hodnotím to jako nejlepší rozhodnutí. Zaplatil jsem si kompletní balíček,“ říká. V ceně byl zákrok, ubytování, doprava, delegát. „Zuby mi komplet obrousili a nasadili nové korunky. V Turecku jsem byl týden a stihl jsem si i projít město,“ pochvaluje si. Varování českých lékařů před zákroky v cizině chápe. „Člověk si musí umět dobře vybrat kliniku,“ tvrdí.
Nejtěžšími komplikacemi jsou nevhodně zavedené zubní implantáty způsobující rozsáhlé hnisavé záněty čelistních dutin s nutností jejich okamžitého odstranění.