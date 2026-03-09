Pro nové zuby do Turecka. Lidé ušetří statisíce, čeští lékaři před zákroky varují

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tereza Tykalová
Eliška Hovorková
,
Hollywoodský úsměv rychle a za výhodné ceny, ubytování v pětihvězdičkovém hotelu a příjemné prostředí exotiky. Na cestu za novými zuby slyší stále více Čechů. Mezi oblíbenými destinacemi je dlouhodobě Turecko, na vzestupu je i Maďarsko, Bulharsko, ale i Albánie, Thajsko nebo Vietnam.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pětapadesátiletý Petr vyrazil do Istanbulu. „Hodnotím to jako nejlepší rozhodnutí. Zaplatil jsem si kompletní balíček,“ říká. V ceně byl zákrok, ubytování, doprava, delegát. „Zuby mi komplet obrousili a nasadili nové korunky. V Turecku jsem byl týden a stihl jsem si i projít město,“ pochvaluje si. Varování českých lékařů před zákroky v cizině chápe. „Člověk si musí umět dobře vybrat kliniku,“ tvrdí.

Nejtěžšími komplikacemi jsou nevhodně zavedené zubní implantáty způsobující rozsáhlé hnisavé záněty čelistních dutin s nutností jejich okamžitého odstranění.

Jakub Hladíkzubař z The Clinic

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Pro nové zuby do Turecka. Lidé ušetří statisíce, čeští lékaři před zákroky varují

Premium
ilustrační snímek

Hollywoodský úsměv rychle a za výhodné ceny, ubytování v pětihvězdičkovém hotelu a příjemné prostředí exotiky. Na cestu za novými zuby slyší stále více Čechů. Mezi oblíbenými destinacemi je...

9. března 2026

Spočítej si to k přijímačkám, ať je výsledek prospěl. Test z matematiky je tu

Premium
ilustrační snímek

Znáte tenhle? Učitelka napíše na tabuli: 2 : 2 = a ptá se: „Jaký je výsledek?“ „Remíza,“ vyhrkne Pepík. Mezi dnešními úlohami takhle jednoduchý příklad nenajdete, i tak si s nimi ale jistě poradíte...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Íránské revoluční gardy i armáda přísahaly věrnost...

8. března 2026  22:33,  aktualizováno  23:15

Pavel odmítl označení, že je hlavou opozice. Nezvažoval abolici pro Babiše

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Prezident Petr Pavel se v rozhovoru ke třetímu výročí ve funkci pro Českou televizi ohradil proti tomu, že ho někteří označují za hlavu opozice. Nehodlá házet klacky pod nohy vládě premiéra Andreje...

8. března 2026,  aktualizováno  21:10

RECENZE: Ty vole! Tedy vy vole... Buldok potěší, i když Ozzáka nezdolá

65 % Premium
Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Premiérový seriál Novy s názvem Buldok z Poděbrad přejímá věčný systém krimikomedií od Poldy po Případy mimořádné Marty, kde vyšetřovací tandem tvoří protipóly, neřízená střela a komisní suchar....

8. března 2026

S dítětem za medailí. S čím se potýkají matky olympioničky vracející se po porodu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Letošní zimní olympiáda ukázala, že matek mezi vrcholovými sportovkyněmi přibývá. Musí se ale stále potýkat s řadou problémů. Jejich podpora závisí na předchozí úspěšnosti, mateřském klubu či vedení...

8. března 2026  20:03

Komárek: Dětinštíme. Pečovatelský stát spolu s AI může přinést něco obludného

Premium
Proč žijeme ve stále rozdělenější společnosti? Nechybějí nám nějaké vyšší...

Proč žijeme ve stále rozdělenější společnosti? Nechybějí nám nějaké vyšší společné cíle? A jakou roli v tom hrají moderní technologie a víra ve stále ochranitelštější stát? Biolog a filozof Stanislav...

8. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Íránské Shromáždění znalců dosáhlo většinové shody na novém nejvyšším duchovním vůdci, který má nahradit Alího Chameneího. Jeho jméno ovšem nezveřejnilo. Americký prezident Donald Trump v reakci...

8. března 2026  8:37,  aktualizováno  19:54

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy,...

8. března 2026  11:45,  aktualizováno  19:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.