Stomatologické ordinace zdražily za poslední rok zhruba o pětinu. Nejméně se to podle průzkumu společnosti Cess promítlo do zavedení implantátů, nejvíce do cen snímatelných skeletových náhrad (o 36 procent) nebo ošetření kořenových kanálků (o 24 procent). Dentální hygiena podražila zhruba o 11 procent.

Jednou z nejdražších záležitostí jsou zubní implantáty, na něž pojišťovny vůbec nepřispívají.