Bezvýhradně plnily jeho instrukce, uvedl znalec o ženách, které zabily vůdce sekty

Obě obžalované jsou podle něj nadprůměrně inteligentní, obě také byly spirituálně zaměřené už před setkáním se samozvaným léčitelem. Ženy tvrdí, že muž si svou smrt přál a že je k činu přiměl.

Psychologové a psychiatři, kteří se u soudu vystřídali v uplynulých měsících, se na svých pozorováních neshodli. Podle některých byly ženy v době činu při smyslech, podle jiných zubařka nedokázala ovládat své jednání, protože trpěla stockholmským syndromem, syndromem týrané ženy i poruchou přizpůsobení. Pražský městský soud proto nechal vypracovat revizní posudek.

Ženy jsou na svobodě z vazby, obě si znalce přišly poslechnout do zaplněné jednací síně.

Jméno zubařky nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti, na partnerovo přání totiž přijala jeho příjmení. Podle Vavříka je křehká, emotivní a úzkostná, na léčiteli byla závislá a podléhala také skupinovému tlaku. „Nebylo to jen tak, že chtěla – musela ho následovat. Vytvořily se tam takové vztahové rámce, ze kterých se nešlo vymanit,“ řekl s tím, že podobné věci se dějí v případech domácího násilí.

Stejskalová podle něj měla k léčiteli silnou citovou vazbu a absolutní důvěru a byla připravená přinášet oběti.

Mladá žena a důchodkyně usmrtily vůdce své sekty v noci na 4. října 2022 v bytě Stejskalové v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že Stejskalová předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. Podle státní zástupkyně pak muž dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky.

Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Ženám předtím slíbil, že jeho tělo po skonu zmizí. Když se tak nestalo, samy o události informovaly policii.

Za předem promyšlenou vraždu ženám hrozí 12 až 20 let vězení, za zabití by to případně bylo tři až deset let. Státní zástupkyně ale nepokládá vliv, který muž na obžalované měl, za důvod změnit právní kvalifikaci činu. Tuto skutečnost považuje pouze za polehčující okolnost.

Pro zubařku tak žádá trest v dolní polovině sazby za vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Pro Stejskalovou chce trest na dolní hranici sazby.