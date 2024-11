Volby zubařů. Vyzyvatelé Šmuclera chtějí zlepšit podmínky i pro pacienty

„Komora i pacienti mají za sebou jedno z nejúspěšnějších období. Česko patří mezi šest zemí s nejdostupnější zubní péčí v Evropské unii. Dvakrát více lidí než před osmi lety má registraci u zubaře, počet lékařů roste, zvyšuje se naše odborná úroveň i mezinárodní prestiž,“ tvrdí Šmucler. Na druhé straně podle něj zdroje pojišťoven vyschly a Česko je na hraně recese. „Opustit v této chvíli vedení komory by mi přišlo nestatečné,“ zdůvodňuje svoji kandidaturu.

Názory zubařů se liší. „Šmucler by měl zůstat. Má podporu, protože ví, jak to chodí v politice, a jedná v zájmu lékařů,“ říká jeden z nich. Jiní tvrdí opak. „Současný prezident se vyjadřuje i k věcem, ke kterým nemá. Často prezentuje osobní názory bez ohledu na fakta, což poškozuje pověst všech zubařů. Mnozí mají pocit, že mu jde hlavně o vlastní reklamu. Velké šance má jiný kandidát,“ míní další stomatolog.

Také Šmuclerovi protikandidáti kritizují jeho rétoriku. „Chci změnit vystupování komory směrem k veřejnosti i odborníkům. Kvůli některým vyjádřením prezidenta přestává být komora důvěryhodný partner pro státní instituce i pro své členy,“ říká 31letá Bára Malíková.

Podobně to vnímá i druhý protikandidát Šmuclera, Lubomír Beran, který pracuje v oboru přes 45 let. „V posledních letech prudce klesá důvěra pacientů ke stomatologům. Dopadá to i na ty, kteří svou práci berou jako poslání. Nový prezident musí pojmenovat problémy a stanovit priority i způsob řešení. Je třeba připravit nová, transparentní a účinná pravidla pro zubaře i pacienty,“ říká Beran.

Podle něj patří mezi priority zlepšení dostupnosti péče pro všechny věkové kategorie, podpora lékařů ochotných pracovat i v malých městech a také návrat k organizované péči o dětský chrup.

Kvůli pacientům si změnu v čele stomatologů přeje i řada lidí mimo komoru, například Ladislav Václavec, senátor (ANO), lékař a ředitel krnovské nemocnice. Ta v posledních letech ve spolupráci s krajem a obcemi otevřela už 13 zubařských křesel v sedmi menších městech, většinu na Bruntálsku a jednu i v Chuchelné na Opavsku.

„Když Šmucler mluví o dostupné péči, lže, protože až milion lidí nemá zubaře. Zdiskreditoval stomatologii tím, že ze služby občanům udělal byznys. Na drahou péči řada lidí nemá. Proto otvíráme ambulance, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a zatím nabraly asi 18 tisíc pacientů. Počáteční péče o ně je velmi náročná, protože mnozí neměli zubaře až deset let, často jde o celé rodiny,“ líčí Václavec.

Chybí péče na pojišťovnu

Nového šéfa komory zubařů by uvítal i Martin Gebauer, moravskoslezský náměstek hejtmana pro zdravotnictví. „Vadí mi, že Šmucler nabádá lékaře, aby neuzavírali smlouvy s pojišťovnami. Nový prezident by měl více myslet na pacienty. V kraji chybějí zubaři se smlouvami asi pro 130 tisíc lidí. Někteří jezdí k lékaři až stovky kilometrů,“ říká Gebauer.

Podle Šmuclera jde v medicíně jen o kvalitu a nezáleží na tom, kolik kilometrů jedeme k zubaři. „Podstatné je, aby ošetření vydrželo a lidé umírali se všemi svými zuby v ústech,“ argumentuje současný prezident komory.

Ladislav Václavec i zástupci zdravotních pojišťoven ale oponují, že i na zubní ošetření se vztahuje vládní nařízení o místní a časové dostupnosti hrazené péče. Zdravotní pojišťovny, které musí péči zajistit, však narážejí na neochotu řady lékařů podepsat s nimi smlouvu.

„Věnujeme hodně úsilí i peněz na zajištění zubní péče, ale žádostí klientů o získání stomatologa přibývá. Letos jsme řešili už přes čtyři tisíce takových požadavků,“ říká zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny Renata Knorová.

Stejně jsou na tom všechny pojišťovny. „Bohužel řada zubařů s námi nechce uzavřít smlouvy a my nemáme právo to od nich vyžadovat,“ potvrzuje zdravotní ředitelka Vojenské zdravotní pojišťovny Markéta Benešová. Podle ní proto zatím nemají všichni zájemci šanci přihlásit se k zubaři, který má smlouvu s pojišťovnami. „Ani v blízké budoucnosti zásadní změnu nečekáme. Systém veřejného zdravotnictví řeší zhoršenou dostupnost některých služeb dlouhodobě a není pravděpodobné, že ke zlepšení dojde rychle,“ dodává Benešová.

Oba Šmuclerovi protikandidáti říkají, že chtějí spolu s ministerstvem zdravotnictví přispět ke zlepšení dostupnosti péče pro děti i dospělé pacienty. Shodně se Šmuclerem ale tvrdí, že pokud chce stát zajistit kvalitní a dostupnou zubní péči, tak ji buď musí zaplatit, nebo lidem vysvětlit, že a to v systému není dost peněz a pacienti si musejí doplácet.

Protikandidáti Současného prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera by ráda vystřídala ve funkci zubní lékařka z Prahy Bára Malíková.

Pracovala v různých ordinacích, nyní vede pražskou zubní pohotovost v Nemocnici Na Františku. Je členkou správní rady VZP a přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedním z kandidátů na prezidenta České stomatologické komory je zubní lékař Lubomír Beran z Ostravy.

Provozuje polikliniku s ordinacemi pro samoplátce, ale také ordinace pro pacienty na pojišťovnu a zubní pohotovost, kam chodí většina lidí, kteří nemají svého zubaře.

Pomoci má nový zákon

Podle ministerstva zdravotnictví není v Česku méně zubařů na počet obyvatel než v řadě jiných evropských zemí a postupně rostou také úhrady pojišťoven. Přibývá ale stížností lidí, kteří se vůbec nedostanou k péči hrazené pojišťovnami.

„Nyní pojišťovny hradí zejména levnější, starší metody, ale velká část lékařů chce nabízet modernější péči. Vláda proto schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která navrhuje alespoň částečnou úhradu moderních metod,“ říká mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Nový zákon by měl platit od začátku roku 2026. „Slibujeme si od toho, že více zubařů pak přistoupí na smlouvy s pojišťovnami, což zlepší dostupnost hrazené péče,“ dodává Jakob.