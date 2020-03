Jsme ve větším ohrožení než leckdo jiný. Ochranné pomůcky požadují i zubaři

Už skoro dva a půl tisíce podpisů má petice privátních zubařů. Stěžují si například na to, že nemají dostatek ochranných pomůcek. V zubní ordinaci je přitom prý velmi vysoké riziko nakažení koronavirem.

„Stomatologové, hygienistky a zdravotní sestry pracující v zubní ordinaci jsou několikanásobně více ohroženou skupinou než jiné profese, tudíž i mnohem rizikovější z důvodů dalšího přenosu nákazy,“ upozorňují autoři petice.

Zubaři se momentálně ocitají v nelehké situaci. Kvůli nařízení vlády nemohou formálně zavřít. Stejně tak ale nemohou pracovat, aniž by se vystavovali riziku.

U zubaře hrozí vyšší riziko nákazy

„Jsou dvě rizika. Nechceme se nakazit my a nechceme šířit infekci mezi pacienty. Jak víme, spousta pacientů i lékařů je bez příznaků,“ říká jeden z autorů petice Radek Mounajjed.



Za problematické především považuje vysokou možnost nákazy v prostředí zubní ordinace. V ní totiž vzniká kombinací vodního chlazení zubní vrtačky se slinami pacienta tzv. aerosol. To jsou částice rozptýlené v prostoru.

„Aerosol se může podle nových odborných studií držet ve vzduchu dvě až tři hodiny,“ upozorňuje Mounajjed s tím, že nejrizikovějších je prvních třicet minut. V případě procesu preparace zubu tak hrozí mnohonásobně vyšší riziko nákazy než za normálních okolností.

„Když v tento moment přijde stomatolog, zubní sestřička nebo hygienistka a nadechne se toho aerosolu, tak dostane od pacienta tu plnou dávku. Proto je v obrovském riziku, že onemocní,“ říká spoluautor petice. Vážnost situace ilustroval na případu zubaře z Uničova, který se nakazil a je ve vážném stavu.

Zubaři chtějí systematické řešení

Ministerstvo zdravotnictví prý doporučuje zubním lékařům používat respirátory FFP3, který není momentálně k dispozici. Česká stomatologická komora (ČSK) zase spolu s respirátory také speciální ochranné kombinézy a jednorázové pláště.



„Vyzýváme proto komoru, aby to začala řešit systematicky a aby jednala v náš prospěch,“ říká Mounajjed.

ČSK doporučuje, aby stomatologové pokračovali ve své činnosti. Mounajjed se však staví za možnost dočasně přijímat pouze akutní případy a pro zbytek zavřít. Případně si je také schopen představit scénář, kdy by se po dobu krize spojilo několik menších ordinací v dané oblasti.

„Není možné jít teď do ordinace, kde je infikovaný aerosol, s nějakou ochranou nižší kategorie. Je to jako bychom chtěli po vojákovi, ať jde do boje a místo přilby bychom mu na hlavu dali květináč,“ dodává.



Autoři petice od státu chtějí jasné prohlášení směrem ke stomatologům. „My jsme ochotni zastavit svoje praxe, protože nechceme šířit infekci. Chceme pomoci, ať se to utlumí,“ říká Mounajjed.

„Zubaři nežádají náhradu svého zisku. Oni chtějí jenom, aby jim někdo pomohl se zaměstnanci, aby nezkrachovali. Toho se bojí všichni,“ dodává.

Zubaři od státu požadují, aby jim jasně vysvětlil, co mají dělat. Zda mají provádět i neakutní péči a pokud ano, tak v jakých podmínkách a kde seženou příslušné ochranné pomůcky.

„A pokud nám to stát není ochoten poskytnout a my kvůli tomu zkrachujeme, tak potřebujeme, aby nás někdo ekonomicky podržel,“ upozorňuje.

Finanční náhrada

Zubaři chtějí vyřešit ekonomickou stránku věci tím, že žádají o zařazení do státního programu Antivirus, který zprostředkovává finanční podporu pro firmy na ochranu zaměstnanosti. Česká stomatologická komora však podle Mounajjeda tvrdí, že je pro stomatology nereálné se do programu dostat.



Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera zubaři požadují tzv. kurzarbeit - finanční podporu od státu pro firmy, které museli kvůli vládním opatřením zavřít, nebo kvůli nim utrpěl jejich byznys.

„Za to komora bojuje už asi dva týdny a v pondělí to schválila vláda České republiky,“ říká. „Tato věc je teď tedy v řešení, jenom to musí schválit Poslanecká sněmovna,“ dodává.

„Já jim osobně rozumím. My to řešíme, bojujeme za ně a pravidelně je informujeme. Nevidím však realisticky, že by ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli vydalo zákaz práce stomatologů,“ tvrdí Šmucler. „Já samozřejmě mám obrovské škody jako ostatní lékaři, ale nezavírám. Medicína se nedá zastavit “ dodává s tím, že doufá, že se podaří, aby zubaři získali kurzarbeit.

„Myslím si, že nikdo z těch, kteří petici podepsali, nemají tak velké finanční škody jako já, ale pořád jsem lékař,“ uzavírá Šmucler.