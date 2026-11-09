Bez zubů byl skoro dva roky. Za nové implantáty musel zatím zaplatit necelý milion korun.
Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud
„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Olomouc poznala nového primátora. Opozice u nás má otevřené dveře, tvrdí Zelenka
Už je to oficiální. Novým primátorem Olomouce se stává lídr STAN Marek Zelenka, olomoucké zastupitelstvo jej zvolilo v pondělí dopoledne na svém ustavujícím zasedání. Zelenka v čele stotisícového...
Soud řeší kauzu stomilionové dotace na toasty. Pekárna Agrofertu odmítla obžalobu
Společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, v pondělí u středočeského krajského soudu popřela prostřednictvím svého právního zástupce obžalobu, která souvisí s evropskou dotací...
Referendum o vstupu do EU bylo zfalšované, tvrdí Fico. Šokoval i Klause
Slovenský premiér Robert Fico o víkendu šokoval veřejnost i českého exprezidenta Václava Klause, když zpochybnil platnost referenda o vstupu své země do Evropské unie. Prohlásil, že „kdyby nebylo...
Autobus nedal přednost autu, při srážce se zranilo i dítě. Střet s vozem nepřežil cyklista
Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic. Zhruba...
Ostravu vede Vereš z ANO, třetí největší město má nejmladšího primátora od roku 1861
Novým primátorem Ostravy se stal Richard Vereš z hnutí ANO. Ve svých 31 letech to je nejmladší primátor třetího největšího města od roku 1861, tedy od začátku volby starostů a primátorů centrální...
Bradáčová se dovolala v kauze plakátů SPD, chce určit limity politického projevu
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v trestní kauze plakátů vládního hnutí SPD. Rozdílnými právními názory v této věci by se měl podle ní zabývat Nejvyšší soud a vyjádřit se...
Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby
Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...
Vláda projedná zákon o celostátním referendu i zastropování cen energií
Vláda na svém dnešním zasedání projedná možnost zavedení celostátního referenda nebo zastropování cen energií. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) takovou možnost předeslal už v neděli,...
Umělé oplodnění je závazek. Soud odmítl mužovu snahu popřít otcovství
Umělé oplodnění není dílem náhody, nýbrž úmyslným právním i morálním závazkem. Uvedl to Nejvyšší soud v novém rozsudku, kterým s konečnou platností nevyhověl muži domáhajícímu se popření otcovství u...
Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu
Americký výrobce čipů Nvidia zahájil interní vyšetřování svého generálního ředitele Jensena Huanga. Důvodem jsou informace o jeho blízkém vztahu s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
„Některé dny jsou lepší než jiné.“ Biden kvůli rakovině omezí propagaci pamětí
Bývalý americký prezident Joe Biden oznámil, že kvůli boji s rakovinou prostaty omezí propagaci svých pamětí o působení v Bílém domě. Bidenova kniha se na pultech amerických knihkupectví objeví 17....
Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud
Muž, který trpěl poté, co přišel o všechny zuby, se po letech sporů se zubařem dočkal zastání u soudu. Petr Večeřa tvrdí, že mu zubař Lubomír Beran zbytečně vytrhal 18 zubů, když mnohé šlo zachránit,...