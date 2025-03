Lékař hrubě pochybil, míní znalci. Muž přišel o 18 zubů, teď chce miliony

Pro známého stomatologa Lubomíra Berana, který v Ostravě provozuje zubní pohotovost, ordinace pro klienty zdravotních pojišťoven i privátní klienty, to momentálně nevypadá dobře. Policisté loni obvinili zkušeného lékaře i jeho firmu Ajna dental clinic z úmyslných i nedbalostních trestných činů poškození zdraví. A také u Okresního soudu Ostrava, který nezávisle na tom řeší civilní spor o odškodné ve výši 3,85 milionu korun, znalci popisují, jakých chyb se zubař dopustil.

Pacient Petr Večeřa z Ostravy vyhledal Lubomíra Berana v červnu 2021 kvůli bolesti jednoho zaníceného zubu, když jeho lékař neordinoval. „Po první prohlídce tvrdil, že mám zuby v tak dezolátním stavu, že je nutné akutně vytrhat skoro všechny. Navrhl radikální léčbu, která potrvá asi rok. Když dostal požadovaných 650 tisíc korun v hotovosti, začalo trhání a následná léčba,“ vzpomíná muž.

Podle něj mu však lékař špatně udělal implantáty i protézy, poškodil čelist a způsobil trvalé následky, proto po něm chtěl asi po roce a čtvrt peníze zpátky. Když lékař odmítl, obrátil se muž na policii, soud i Českou lékařskou komoru. Žádná z institucí zatím nevynesla verdikt, ani se k tomu v nejbližší době neschyluje. Spor totiž není jednoduchý. Policie sice lékaře obvinila, ale už několikrát změnila kvalifikaci trestných činů.

Beran od začátku oponuje všem tvrzením svého bývalého pacienta a trvá na tom, že jsou to jen výmysly. Podle něj byl chrup muže v tak špatném stavu, že vyžadoval rychlý zásah. „Měl mnohočetné záněty a stěžoval si na neustálé bolesti. Navrhl jsem mu alternativní postupy. On zvolil ten radikálnější. Souhlasil s tím, že 18 nejvíce poškozených zubů vytrháme a nahradíme implantáty. Léčba byla v pořádku, ale pacient ji nedokončil,“ tvrdí zubní lékař Beran.

S tím Večeřa rozhodně nesouhlasí. V soudní síni, kde se v pátek proti sobě znovu posadili pacient s lékařem a svými advokáty po boku, atmosféra postupně houstla. U výslechu znalce v oboru protetiky, kdy se řešily především technické záležitosti, soudkyně Veronika Targa musela brzdit obě strany sporu. Nelíbilo se jí, že zubní technik měl opakovaně odpovídat na jejich otázky týkající se léčby, i když vysvětloval, že není lékař a nespadá to do jeho kompetence. Soudkyně proto některé otázky na svědka nepřipustila.

Situace se vyostřila ještě víc poté, co soudkyně ocitovala závěry písemného posudku, který si policie vyžádala od docenta Josefa Podstaty, soudního znalce v oboru stomatochirurgie.

„Přístup doktora Lubomíra Berana k řešení problémů chrupu Petra Večeři neodpovídá postupům lege artis (jde o takový preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání – poznámka redakce). Z dokumentace vedené formou, která neodpovídá platné vyhlášce o zdravotnické dokumentaci, je zřejmé, že lékař nevěnoval dostatek času vyšetření pacienta a zkratkovitě rozhodl o extrakci všech zubů v horní čelisti a části zubů v čelisti dolní. Nevysvětlil pacientovi další možnosti a nenechal si podepsat informovaný souhlas,“ popsal hrubé chyby znalec.

Podle vyjádření odborníků v oborech stomatochirurgie, endodoncie a parodontologie bylo rozhodnutí o extrakci všech zubů v horní čelisti a části zubů v dolní čelisti postupem non lege artis, protože šlo o zuby, které byly vesměs ošetřitelné. „Mohly být základem pro protetické řešení chrupu horní čelisti,“ citovala soudkyně.

Večeřa tvrdí, že kvůli Beranově léčbě dlouho trpěl bolestmi, nemohl kousat, byl na mixované stravě a postupně zhubl o asi 20 kilogramů. I to znalec okomentoval. Podle něj pacient dlouhodobě strádal nejen bolestmi bezprostředně po opakovaných chirurgických výkonech, ale hlavně diskomfortem při přijímání potravy a mluvení. „Zhotovené snímací náhrady nevyhovovaly pacientovi při jídle ani při mluvení a následné fixní náhrady byly nevyhovující funkčně i esteticky. Strádání pacienta trvalo více než rok a bude trpět i následným pokusem o rekonstrukci chrupu,“ dodal znalec.

V soudní síni se probíraly i zdravotní následky toho, že jeden z implantátů zapadl příliš hluboko, nedal se použít a lékař ho tam nechal. Jeho okolí se podle pacienta i znalce zanítilo a bolestivě dráždilo trojklanný nerv. Pacient doložil i lékařskou zprávu od neuroložky s tím, že poškození nervu je trvalé.

Zubař Beran ale soudkyni tvrdil, že to není možné, protože po dobu zhruba jednoho roku, co k němu pacient docházel na zákroky či kontroly, nikdy si na bolesti nestěžoval. „Kdyby ano, okamžitě bychom to řešili. Měli jsme dva případy, kdy implantát poškodil nerv. Může se to výjimečně stát. Jsme na to ale vybavení, léčíme to speciálním laserem. V případě pacienta Večeři jde jen o jeho subjektivní dojmy, které přenesl na lékařku,“ namítal Beran.

„To je lež,“ reagoval na jeho slova naštvaný Večeřa. „Upozorňoval jsem ho na bolesti dlouhodobě,“ tvrdil soudkyni.

Podle znalců bylo hrubou chybou, že lékař volný implantát v blízkosti nervu, který byl tak hluboko, že se nedal využít k ukotvení protézy, nevytáhl do 48 hodin. Beran nesouhlasí, podle něj je to zavádějící tvrzení. „K vytažení implantátu nebyl důvod, protože nedělal potíže, a mohl by se využít ke kotvení časem, třeba po několika letech, až by se čelist zahojila,“ vysvětlil svůj pohled pro iDNES.cz.

Podle Večeři jsou to ale jen další lži. „Beran se snažil ten implantát vytáhnout, ale nešlo mu to,“ tvrdí pacient. „Kdyby s tím měl opravdu problém, nechal by si ho vytáhnout hned, a ne až za téměř další rok poté, co už ke mě nechodil,“ oponuje Beran.

Soudkyně rozhodla, že vzhledem k rozporům si vyžádá doplnění znaleckého posudku o názory znalce v oboru neurologie. To se nelíbilo pacientovi, ani jeho advokátovi. Žádali, aby soud rozhodl co nejrychleji. „Protože už nemám další peníze, musel jsem ukončit současnou léčbu čelistí a chrupu, což povede ke zhoršení zdravotního stavu,“ líčil Večeřa.

„Lékař nemůže přerušit léčbu jen kvůli financím, pokud hrozí zdravotní problémy,“ upozornil v soudní síni Beran. Přes závěry znalců je přesvědčený, že při léčbě Večeři postupoval správně. Znalcům nevěří a jejich závěry chce vyvrátit jinými posudky.

„Za celý rok žádné nepředložil, ani nepředloží. Všichni oslovení lékaři ho totiž odmítli,“ podotkl k tomu Večeřa.

Beran přiznal iDNES.cz že s posudky má opravdu problém. Znalci, kteří se vyjádřili pro pacienta, policii nebo soud, vyšli podle něj vstříc prezidentovi České stomatologické komory Romanovi Šmuclerovi. „Dva roky spolu vedeme spory, loni jsem proti němu kandidoval. Mnozí lékaři se bojí vypracovat posudek pro mě a postavit se tak proti němu. Proto jsem zatím neuspěl, ale to by se brzy mělo změnit. Jednám s dalšími odborníky,“ řekl Beran.

Celý proces vnímá jako zpolitizovaný. „Jednáme s politiky. Navzdory Šmuclerovi jsme prosadili nový zákon, který usnadnil vstup do praxe ukrajinským lékařům. Jsem přesvědčený, že za vším stojí právě Šmucler. Byl to on, kdo vytahoval pacientovi zapadlý implantát,“ řekl lékař.

Staronový prezident České stomatologické komory se Beranovým slovům směje a nechce je veřejně komentovat. „Celé to jde mimo mě. Žaluje ho pacient. Lidé mají samozřejmě právo bránit se jakkoli, ale tohle je legrační,“ řekl Roman Šmucler iDNES.cz.

Večeřa i Beran neochvějně trvají na své pravdě a věří, že tu jejich pravdu nakonec potvrdí i soud. Soudkyně Veronika Targa jednání odročila na neurčito. Nové svolá, až získá další informace od odborníků a bude moci osobně vyslechnout znalce, kterému v tom zatím brání zdravotní důvody.