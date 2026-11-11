Odebrání prověrky je podle něj dalším závažným signálem, který zpochybňuje Mlsnovu důvěryhodnost. Mlsnovi končí k 2. prosinci šestiletý mandát. Výběrové řízení na nového šéfa ÚOHS vyhlásil premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý odpoledne. Předsedu ÚOHS navrhuje vláda a jmenuje ho prezident.
Mlsna uvedl, že odebrání prověrky považuje v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na předsedu úřadu za účelové s cílem jej zdiskreditovat. Kandidaturu podle svých slov dál zvažuje.
Na odebrání prověrky reagoval také předseda opozičních Pirátů Zděnek Hřib. Polde něj antimonopolní úřad pod vedením Mlsny nefunguje, a to se jedná o naprosto zásadní instituci, na které závisí hladký průběh veřejných zakázek a boj proti kartelovým dohodám. „Bohužel šibeniční lhůta osm dní na podání přihlášky a zpracování nové koncepce úřadu mnoho optimismu nedodává,“ uvedl Hřib k tendru.
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Bývalý ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN), který předkládal neúspěšně do vlády návrh na reformu ÚOHS, si myslí, že reforma úřadu je stále potřeba bez ohledu na to, kdo sedí v čele úřadu.
„Já jsem s ním (Mlsnou) měl vždycky naprosto korektní pracovní vztahy, protože jsme se k té reformě samozřejmě scházeli. Ale i tehdy tam, a je to koneckonců i v té předkládací zprávě reformy, byly výtky, že současný předseda úřadu koncentroval příliš mnoho moci do svých rukou, mohl ovlivnit řadu procesů i výši sankcí,“ řekl.
Podle Kotory organizace Transparency International dlouhodobě upozorňuje mimo jiné na Mlsnovy soukromé vazby na aktéry, o jejichž záležitostech následně rozhoduje, a na Mlsnova sporná rozhodnutí. „Člověk s takovými pochybnostmi nemá stát v čele jednoho z nejdůležitějších kontrolních úřadů v zemi, který dohlíží na klíčové miliardové projekty – od dálnic a mostů přes železniční dopravu až po jaderné elektrárny,“ dodal Kotora.
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Podle Petra Štěpánka z Katedry podnikového a evropského práva na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze je ÚOHS, co se týče veřejných zakázek, stabilní instituce a nespojoval by to s tím, kdo je zrovna předsedou. Antimonopolní úřad se podle něj dlouhodobě posouvá a v mezích zákona se zlepšuje.
Pokud by se však měla činnost úřadu zásadně zlepšit, musel by se přenastavit proces. „Kdybychom chtěli vidět nějaké opravdu zásadní zlepšení, třeba, že by se zrychlilo rozhodování, tak by to nutně vyžadovalo jiné zákonné nastavení toho rozhodování. Samozřejmě by to sebou neslo i to riziko, že ve snaze to vylepšit to nakonec uděláme ještě horší,“ řekl Štěpánek.
Mohlo dojít k větším reformám, lituje právník
Končící funkční období Mlsny v čele ÚOHS bylo podle odborníků na hospodářskou soutěž úspěšné, úřad je aktivnější a lépe komunikuje. Stále ale podle nich zůstává prostor pro další zlepšování. „Oproti minulému vedení šlo o výrazné zlepšení,“ řekl advokát a bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který se specializuje na hospodářskou soutěž.
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Pozitivně hodnotí Mlsnovo působení i vedoucí Centra pro soutěžní právo a vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michal Petr. „V současnosti jde o standardně fungující úřad ve srovnání se stavem, kde jsme začínali. Je třeba říci, že laťka předchozího vedení byla opravdu velmi nízko,“ uvedl.
„Poněkud mě mrzí, že Petr Mlsna ve své funkci nepřistoupil k větším reformám úřadu, například ve smyslu zavedení kolektivního rozhodování ve druhém stupni,“ řekl právník zaměřený na právo hospodářské soutěže Robert Neruda.
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V úterý vláda vyhlásila na funkci předsedy ÚOHS výběrové řízení, které bylo také tématem dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla a premiéra Babiše. Prezident na začátku listopadu po jednání vlády novinářům řekl, že o tématu s Babišem hovořil několikrát a upozornil ho na to, že očekává vypsání transparentního výběrového řízení s více účastníky.
K vypsání soutěže premiéra vyzývaly také neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu. Podle podmínek řízení se mají uchazeči přihlásit nejpozději do 18. listopadu. Vybraný kandidát by měl do funkce nastoupit od prosince.