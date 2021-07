Ztracených a ukradených zbraní kolují tisíce. Postrádá je i policie a armáda

Za posledních deset let je v Česku takových zbraní minimálně 2 522. Vyplývá to z dat, která MF DNES získala od policie na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Minimálně proto, že jde o zbraně, které lidé policii skutečně nahlásí. Loňský covidový rok byl sice v tomto ohledu nejlepší (zmizelo „jen“ 126 zbraní, což je nejméně za celou dekádu), jenže už nyní je jasné, že letos bude toto číslo vyšší – jen do konce června policie eviduje 133 ukradených nebo ztracených zbraní.



Čtyři roky kradl střelivo do různých zbraní od kulometů po pistole. Bokem si tak vydělal 19 tisíc korun.