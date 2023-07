Nesmysl, žákům by rok chyběl, odmítají učitelé Bekův nápad rušit deváté třídy

Ministr Bek by rád deváté ročníky zrušil, samotnou povinnou školní docházku chce ale protáhnout o dva roky až do druháku střední školy. Slibuje si od toho, že se podaří udržet více dětí ve vzdělávacím systému, díky čemuž podle něj roste i šance na dokončení středního vzdělání.

„Mělo by zahrnovat přinejmenším i část středního stupně. Neberte to jako uzavřenou debatu s cílem ušetřit. Jde o snahu vtáhnout co nejvíce dětí i do středního vzdělávání,“ upozornil ministr na své první tiskové konferenci a dodal: „Náš systém trpí celou řadou nedokončených studií na středních i vysokých školách.“

Takový nápad se ale nelíbí ředitelům. Společnost GTS Alive, která v Česku vydává a spravuje studentské průkazy ISIC a učitelské ITIC, udělala průzkum mezi třemi stovkami z nich na základních a dvěma sty na středních školách.

Mimo jiné ji zajímalo, co si myslí o rušení devátých tříd. Pro Bekův nápad byl pouze každý desátý vedoucí pracovník škol, ostatní jsou k návrhu skeptičtí či velmi kritičtí.

„Jsem zastánce pravidla, že pokud něco funguje, tak by se do toho nemělo výrazněji zasahovat. Tohle by po letech, kdy se devítiletá školní docházka zavedla, fungovala, nabouralo systém. Nevidím v tom žádný přínos,“ nelíbí se tento nápad řediteli Fakultní základní školy Mezi Školami z pražských Stodůlek Petru Kubičkovi.

Podle něj by navíc šlo o změny, které není možné řešit v průběhu roku či dvou (do voleb do Sněmovny při řádném termínu chybí přibližně jen dva a půl roku, pozn. red.), ale jde o záležitost na několik let.

To dokládá i Kubička, který se o možných změnách bavil i se svými kolegy na jednání ředitelů městské části. „Nikdo z nás v tom nevidí přínos pro školství. Není v tom žádná velká myšlenka, která by měla množství výhod, aby se to ujalo,“ míní.

Bekův argument, že deváťáci neprobírají nové učivo, ale ředitel odmítá. Vysvětlil, že do pololetí jedou žáci na plný plyn a učí se novým věcem, teprve až po vysvědčení na konci ledna začíná opakování před přijímacími zkouškami na střední školy. „Je nesmysl, aby se děti v devítce neučily novou látku. Člověk, který toto řekne, nikdy neučil na základní škole,“ kroutí hlavou Kubička.

Ministrův výrok odmítají i redakcí iDNES.cz oslovení kantoři. Angličtinářka Lucie Lukášová sice souhlasí, že se vychází ze znalostí z minulých let, bez toho to ale podle ní nejde v žádném předmětu.

„Neopakovali jsme. První pololetí bereme jenom novou látku, až po pololetí se začíná opakovat. Ale pokud by se devítka zrušila, dětem by to chybělo. Jejich rozum a myšlení se postupně vyvíjí a to, co jim třeba příliš nešlo v sedmé a osmé třídě, jim mnohdy v devítce jde lépe,“ vysvětluje Lukášová s tím, že například rozvíjejí přítomný čas prostý. Dále se deváťáci učí předpřítomný čas, rozdíl mezi výrazy for a since nebo užití sloves v různých časech.

Podobně mluví i matikář a odborník na výpočetní techniku ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze Jakub Mazuch. „Často se setkávám s názorem, že deváťáci nic nového nedělají, že jenom opakují. Jenže pokud by byli ve škole jenom osm let, veškerá příprava na střední školu by se přesunula už do osmičky, kdy probírají hromadu nového učiva,“ bojí se Mazuch.

Tím pádem by podle něj muselo dojít k jednoznačné redukci učiva, což je za něj nesmysl. „Myslím, že rušení ročníků je cesta do pekel a věřím, že se to neschválí,“ přeje si.

Říká také, že když si studoval, co se deváťáci nyní nově mají učit například v informatice, je tam hromada nového. „Jsou tam věci, ze kterých se čerpá i na střední škole, zkomplikovalo by to celou situaci. Jako by nestačila komplikace způsobená covidem-19,“ posteskl si.

Deváťáci se v informatice nejčastěji učí komprimaci souborů, komunikaci přes internet, práci s grafikou nebo základy HTML jazyka.

Zmařená práce ministerstva

Jenže rušení devátých tříd by dopadlo i na revize rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV), které nyní probíhají na ministerstvu školství a v jeho organizaci Národní pedagogický institut. Cílem revizí je přitom posunout české školství do 21. století. Důraz odborníci mimo jiné chtějí dávat na digitální kompetence, které mají žákům pomoct později s uplatněním na pracovním trhu.

V případě, že by náhle došlo ke zrušení jednoho z devíti ročníků základní školy, odborníci řešící úpravu RVP by změny mohli vyhodit. „Ačkoliv mám k některým již avizovaným úpravám výhrady, naše školství se vyvíjí a je to dobře. Rušení devítek by ale znehodnotilo hodiny práce Národního pedagogického institutu, navíc by stejně mladší ročníky musely dojet podle původních plánů až do devítky,“ myslí si Kubička.