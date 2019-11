Letenská demonstrace se dostala do školního rozvrhu. Omylem, řekl ředitel

V pondělí končí vyučování po páté hodině, v pátek po půl druhé, v sobotu je od dvou odpoledne demonstrace v Praze, LETNÁ 2 – znovu za demokracii!! Tak to stálo v oficiálním elektronickém rozvrhu Základní školy Kunratice pro všechny třídy (od prvňáčků pro deváťáky) pár hodin předtím, než to ředitel stáhl. Podle něj se „ukliknul“ a událost se tam dostala nedopatřením.

„V systému zadáváme data sobě i komukoli dalšímu. Těch akcí bylo teďko hodně a já jsem doplňoval celkový plán, tak jsem se tam omylem ukliknul a pár hodin to na webu viselo, než jsem to po upozornění sundal,“ řekl ředitel školy Vít Beran. Ten ještě v úterý všechno nahlásil České školní inspekci.



Podle náměstka ústředního inspektora Ondřeje Andryse už dostali oficiální stížnost, kterou bude řešit příslušný inspektorát školy. Situací, na kterou upozornila televize Nova, se ale na popud ředitel zabývali i předtím a pochybení nenašli.

ZŠ Kunratice

Propagace je zakázaná, chyba se ale stane

„Celkově využívá na 95 procent škol nějaký informační systém pro správu školních agend. V tom informačním systému mají informace o žácích, rozvrhy, domácí úkoly, elektronické žákovské knížky, výukové materiály apod. Ty informační systémy mají i určitou nástěnku, kde školy dávají různé informace pro ty, kteří mají do informačního systému dané školy přístup, tedy učitelé, rodiče, případně žáci. Tady se evidentně stala chyba z nepozornosti,“ vysvětluje náměstek školní inspekce Ondřej Andrys.



Základní škola Kunratice měla na nástěnce několik informací o akcích konaných kolem výročí 30 let od revoluce včetně demonstrace.

Těžko si někdo může myslet, že by ředitel školy stanovil rozvrh žákům všech tříd na sobotu, a ještě k tomu jako povinnou účast na demonstraci pro všechny žáky školy včetně prvňáčků. Rozumíme tomu, že to mohl někdo chápat jako propagaci akce a je to nepříjemné,“ dodal Andrys s tím, že pokud by to měl být záměr, bylo by to naprosto nepřípustné.

Školy jsou a mají být apolitické, říká ministerstvo

„Předně je potřeba říci, že je zcela nepřípustné, aby se jakékoliv akce s politickým podtextem, jako jsou například demonstrace, objevily v rozvrhu pro žáky nebo studenty. V tomto konkrétním případě se podle našich informací akce do rozvrhu dostala nedopatřením a jednalo se o technickou chybu. Škola po upozornění věc napravila a skutečnost nahlásila i České školní inspekci,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.