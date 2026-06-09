Druhý cizí jazyk bude v ZŠ povinně volitelný, nikoliv povinný, rozhodl Plaga

Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí.
Nový rámcový vzdělávací program (RVP), který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek (STAN), měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy ZŠ a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmého ročníku.
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Nyní je první cizí jazyk povinný od třetí třídy a druhý nejpozději od osmé. Plaga již v minulosti uváděl, že by měl být podle něj druhý cizí jazyk povinně volitelný. Podle nových vzdělávacích programů měly ZŠ začít učit povinně v první a šesté třídě od září 2027, dobrovolně mohly od září 2025. Plaga odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028.
Vzdělávací program podle Plagy čekají dvě kola úprav. První kolo se odehraje v následujících dvou měsících, výsledek by měl být dostupný v polovině srpna.
„Bude obsahovat dvě významné změny, a sice zrušení povinnosti zařazení angličtiny od prvního ročníku a zrušení povinnosti zařazení dalšího cizího jazyka od sedmého ročníku do společného základu závazného pro všechny žáky,“ stojí v dopise ředitelům, který má k dispozici agentura ČTK.
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U angličtiny chce Plaga ponechat na školách, jak výuku do ročníků na prvním stupni zařadí. Důležité podle něj je dosažení výstupní úrovně v páté třídě. Druhý cizí jazyk budou školy muset nejpozději od sedmé třídy nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí, nebo si z nabídky povinně volitelných předmětů vyberou jiný.
Rámcový vzdělávací program na rozdíl od dřívějších osnov od roku 2005 neurčuje, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisuje, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Školy podle něj vytvářejí vlastní učební plány, které se od sebe mohou lišit.
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Dokument podle Plagy čekají také formální úpravy, které by ho měly zjednodušit a snížit některé nároky kladené na školy. Současné znění je příliš složité, těžkopádné, obtížně převoditelné do praxe, uvedl ministr v dopisu.
Letos v zimě by měly školy dostat novou verzi modelového předmětového školního vzdělávacího programu. Součástí bude i doporučené učivo. Na jaře 2027 bude RVP upraven tak, aby se doporučené učivo stalo jeho součástí.
„Abychom toto mohli kvalitně provést, bude nutná pečlivá konzultační práce ve školách, a proto si na tento krok chceme ponechat více času,“ napsal Plaga ředitelům.