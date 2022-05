Bílinská škola s ochrankou je extrém, úspěšné jsou jiné metody, říká antropolog

Věděl jste o problémech na základní škole v Bílině ještě dřív, než se celá kauza zmedializovala?

Přímo s Bílinou jsem nespolupracoval, ale kolegové tam působili. Podobný scénář, i když nejde do takového extrému, se řeší v různých částech republiky. Jde o oblasti, kde žije spousta lidí v podmínkách chudoby nebo sociálně vyloučených lokalitách.

Takže nenávist a agrese pramení primárně z rodinného zámezí a socioekonomických poměrů?

Nemusí to být nutná podmínka, že když člověk žije v určité lokalitě a nemá ekonomický kapitál nebo je jeho socioekonomický status nižší, že by to znamenalo výraznější sklony k agresivitě.