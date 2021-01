Zrychlit očkování by mohly i lékárny. Chybí však zákon, říkají lékárníci

Některé lékárny by se do očkování proti koronaviru zapojit chtěly, řekl šéf ČLK v rozhovoru pro Radiožurnál. Jejich zapojení by bylo zatím jen dobrovolné.



Aby mohli lékárníci vakcínu aplikovat, muselo by dojít ke změně stávající legislativy. V současné době je v lékárnách povolená rekonstituce vakcín, tedy ředění a příprava jednotlivých vakcinačních a aplikačních dávek.

Lékárníci by také museli absolvovat proškolení, protože jejich studijní programy takovou výuku nezahrnují.

„Proškolení by muselo být včetně důkladného praktického nácviku očkování, odběru základní anamnézy, rozpoznání případů, které jsou vhodné a nutné k odeslání lékaři. A samozřejmě důležité by bylo i poskytnutí první pomoci při nějakých závažnějších reakcích pacienta na očkování,“ upozornil Krebs.

Pokud by k očkování mělo dojít přímo v prostorách lékáren, musely by projít stavebními úpravami, aby bylo možné vyčlenit prostor pro očkování nebo sledování pacientů. Důležité by bylo zajistit technické vybavení, problém by pak byl i s administrativou.

Zapojení nejdříve koncem léta

S premiérem bude Krebs jednat o tom, jakým způsobem bude možné přispět k rychlejšímu proočkování populace. „Podle mého názoru a podle toho, jak jsme to diskutovali s kolegy, tak budu-li velmi optimistický, tak by se v lékárnách mohlo začít očkovat v létě nebo spíše blíže podzimu nebo na podzim,“ dodal Krebs.

O očkování v lékárnách se v České republice jedná již v řádech několika let. Nabídky od České lékařské komory směrem ke státu podle Krebse probíhaly, ale nebyly vyslyšeny.

Nyní se republika nachází v situaci, kdy by bylo třeba začít tuto možnost zvažovat. „Nyní jsme v situaci, kdy bychom mohli přispět více. A jsem přesvědčený, že teď je opravdu ta doba začít se o tom vážně bavit,“ uzavřel Krebs.

V zahraničí se jedná o standardní způsob například při prevenci proti chřipce. S očkováním pomáhají lékárny ve Velké Británii, Francii nebo Norsku.