Poslanci zrychleně projednají možnost vlády regulovat nařízením ceny paliv

Nový zákon nahradí současné opatření, které vláda přijala s platností do konce dubna.
Ministerstvo financí podle něj každý den ve 14 hodin zveřejňuje maximální cenu nafty a benzinu na následující den a prominulo i část spotřební daně na naftu.
Zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze, kterou vyhlásil předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD, umožňuje schválení návrhu poslanci za jediný den.
Návrh zákona dopoledne od 10 hodin projedná rozpočtový výbor, na schůzi poslanci přednesou pozměňovací návrhy, o nichž Sněmovna ve stejný den také rozhodne.
Je to spíš pokus o návrat k socialistickému centrálnímu plánování, říká Kupka
I když Schillerová řekla, že věří v součinnost opozice, ve Sněmovně nejsilnější opoziční strana ODS to již dříve odmítla. „K tomu my určitě svítit nebudeme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. V pondělí to také označil za pokus vlády o návrat k socialistickému centrálnímu plánování.
Dubnová schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni, v jejím úvodu rozhodnou o přesném programu.
Sněmovna by také mohla již v úterý znovu schvalovat uzákonění významného Dne české vlajky.
Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, aby Den české vlajky byl 30. března, vrátil poslancům Senát, který chce místo toho upravit název svátku připomínají patrona české země svatého Václava 28. září na Den české státnosti a státních symbolů.