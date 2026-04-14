Poslanci zrychleně projednají možnost vlády regulovat nařízením ceny paliv

Poslanci mají zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Návrhem vláda reaguje na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu.

Nový zákon nahradí současné opatření, které vláda přijala s platností do konce dubna.

Ministerstvo financí podle něj každý den ve 14 hodin zveřejňuje maximální cenu nafty a benzinu na následující den a prominulo i část spotřební daně na naftu.

Zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze, kterou vyhlásil předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD, umožňuje schválení návrhu poslanci za jediný den.

Návrh zákona dopoledne od 10 hodin projedná rozpočtový výbor, na schůzi poslanci přednesou pozměňovací návrhy, o nichž Sněmovna ve stejný den také rozhodne.

Je to spíš pokus o návrat k socialistickému centrálnímu plánování, říká Kupka

I když Schillerová řekla, že věří v součinnost opozice, ve Sněmovně nejsilnější opoziční strana ODS to již dříve odmítla. „K tomu my určitě svítit nebudeme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. V pondělí to také označil za pokus vlády o návrat k socialistickému centrálnímu plánování.

Dubnová schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni, v jejím úvodu rozhodnou o přesném programu.

Sněmovna by také mohla již v úterý znovu schvalovat uzákonění významného Dne české vlajky.

Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, aby Den české vlajky byl 30. března, vrátil poslancům Senát, který chce místo toho upravit název svátku připomínají patrona české země svatého Václava 28. září na Den české státnosti a státních symbolů.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....

Americký viceprezident J. D. Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v...

14. dubna 2026  6:31

Teď vyřeším Trumpa, raduje se Carney z vítězství liberálů v doplňovacích volbách

Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu....

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP.

14. dubna 2026  6:20

