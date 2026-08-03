„Podle informací, které máme k dispozici, je vrácení finančních prostředků komplikováno probíhajícím policejním šetřením a souvisejícími opatřeními. V současné době proto nelze předjímat další postup ani termín případného vypořádání jednotlivých nároků,“ uvedlo dnes ministerstvo školství.
Jílka podle úřadu komunikuje se zástupci dotčených dětských domovů i s orgány činnými v trestním řízení. Cílem je podle ministerstva zajistit koordinaci postupu, předávání informací a podporu poškozeným zařízením při řešení vzniklé situace.
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Zaplacené ale neuskutečněné dětské tábory policie prověřuje jako podvod
„Vzhledem k tomu, že se případem nyní zabývá policie, nelze průběh šetření podrobně komentovat. Aktuální počet dotčených dětských domovů, které pan zmocněnec eviduje, je 15,“ uvedlo ministerstvo.
Případy neuskutečněných letních táborů pro děti z dětských domovů vyšetřují mladoboleslavští kriminalisté. Podle informací mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové z pátku 31. července je zatím šest poškozených subjektů z několika krajů a způsobená škoda činí 450 000 korun. Počet poškozených ani výše škody podle ní nemusí být konečné. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
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Měly sbalené kufry, náhle dětem tábory zrušili. Vlna solidarity zajistila nové peníze
Název organizace, která zrušila zaplacené tábory, mluvčí policie neuvedla. Podle Deníku N jde o spolek Tábory Aurora. Server iROZHLAS.cz na začátku července informoval, že spolek v den odjezdu bez vysvětlení zrušil zaplacený letní tábor pro více než 100 dětí z 11 dětských domovů. Zmocněnec ministerstva školství pro ústavní a ochrannou výchovu Štěpán Jílka se s organizátorem táborů později dohodl, že dětské domovy, kterým byl tábor na poslední chvíli zrušen, dostanou zpět veškeré uhrazené peníze.
Zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu působí na ministerstvu školství od dubna 2025, zároveň zastává funkci školského ombudsmana. Jeho cílem je zlepšovat péči o ohrožené děti a mladé lidi v zařízeních ústavní výchovy i v celém systému. Mezi jeho hlavní úkoly patří řešení stížností dětí i pracovníků, metodická podpora, prosazování systémových změn a zlepšování podmínek v ústavech.
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Pořadatel v den odjezdu zrušil tábor dětským domovům. Peníze dostanou zpět
V Česku je podle statistik ministerstva školství 137 dětských domovů, ve kterých žije více než 4300 dětí. Většinu z nich zřizují kraje. Přibližně 70 až 80 procent nákladů na jejich fungování hradí státní rozpočet z kapitoly ministerstva školství, vyplývá z informací na webu resortu.