Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura

Josef Kopecký
  16:03
Politici ANO, SPD a Motoristů sobě budou podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury hned na prvním koaličním jednání v novém roce diskutovat o návrhu na zrušení měsíčních poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Poplatky ČT se letos od května zvýšily ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně.
Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na návštěvě Slovenska. (2. prosince 2025)
Tisková konference nově jmenovaného kabinetu Andreje Babiše (ANO) složenou ze...
Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové...
Proti zvýšení poplatků byla tehdy opoziční hnutí ANO i SPD a slib, že je zcela zruší, dala obě uskupení i do volebních programů.

„Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ napsali politici ANO, SPD a Motoristů sobě do programového prohlášení nové vlády Andreje Babiše, které bude kabinet schvalovat v pondělí 5. ledna. Před ním by se měla sejít koaliční rada.

„Probereme další návrh nové vlády, a to na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu,“ řekl šéf SPD Okamura ve videu, které zveřejnil na sociálních síti X.

Od letošního května platí poplatky i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet. Jedna domácnost platí jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí, počítačů nebo chytrých telefonů má.

Senát kývl na to, že má NKÚ kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu

Okamura připomněl, že už před Vánoci nová vláda podpořila senátní návrh změny Ústavy České republiky, aby mohl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. „Považuji za nenormální, že doposud to nebylo možné,“ řekl premiér Babiš na tiskové konferenci po posledním letošním jednání vlády před vánočními svátky.

Na potřebě přijetí takového návrhu se shodli senátoři napříč spektrem. Sněmovna ho začne projednávat na schůzi, která začne 13. ledna.

Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř dříve uvedl, že Motoristé jsou pro zachování poplatků. V prosincovém rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že možná dojde k určitému kompromisu.

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl...

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda v úterý na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Reaguje tak na postup separatistů podporovaných Spojenými...

30. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  16:32

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Lyžovačka ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem...

30. prosince 2025  16:27

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  15:59

Obří loupež v Německu. Spořitelna přišla o 30 milionů eur, klienty krotila policie

Napjatá situace před budovou německé spořitelny v západoněmeckém...

Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v...

30. prosince 2025  15:57

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

30. prosince 2025  15:38,  aktualizováno  15:46

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

Na Rusko se musí rusky. Naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie letos 18. až 19. prosince jednali o využití 210 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině. K jejich zabavení však nenašli odvahu. Zvolili...

30. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Putin poslal novoroční přání zahraničním lídrům. Ficovi a dalším „vyvoleným“

Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér...

30. prosince 2025  14:41

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Kde jsou podle novely zákona od 1. prosince 2025 zakázány ohňostroje i další...

Už pár týdnů platí novela zákona, která mimo jiné zavedla ochranné zóny, kde se nesmí pyrotechnika používat. Pokud si nechcete silvestrovský ohňostroj odepřít, musíte najít místo, kde se dá legálně...

30. prosince 2025  14:20

