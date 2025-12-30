Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura

Proti zvýšení poplatků byla tehdy opoziční hnutí ANO i SPD a slib, že je zcela zruší, dala obě uskupení i do volebních programů.
„Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ napsali politici ANO, SPD a Motoristů sobě do programového prohlášení nové vlády Andreje Babiše, které bude kabinet schvalovat v pondělí 5. ledna. Před ním by se měla sejít koaliční rada.
„Probereme další návrh nové vlády, a to na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu,“ řekl šéf SPD Okamura ve videu, které zveřejnil na sociálních síti X.
Od letošního května platí poplatky i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet. Jedna domácnost platí jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí, počítačů nebo chytrých telefonů má.
|
Senát kývl na to, že má NKÚ kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu
Okamura připomněl, že už před Vánoci nová vláda podpořila senátní návrh změny Ústavy České republiky, aby mohl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. „Považuji za nenormální, že doposud to nebylo možné,“ řekl premiér Babiš na tiskové konferenci po posledním letošním jednání vlády před vánočními svátky.
Na potřebě přijetí takového návrhu se shodli senátoři napříč spektrem. Sněmovna ho začne projednávat na schůzi, která začne 13. ledna.
Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř dříve uvedl, že Motoristé jsou pro zachování poplatků. V prosincovém rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že možná dojde k určitému kompromisu.