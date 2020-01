Koalice projedná návrh na zrušení superhrubé mzdy a náhradu stravenek

„Zásadní rozdíl je, že zatím všechny opoziční návrhy rušily superhrubou mzdu a nechávaly patnáctiprocentní zdanění. To bych chtěla upozornit, že bez dalšího je výpadek 80 miliard korun. A to by státní rozpočet nezvládl. Budu navrhovat to, na čem se dohodneme s koaličním partnerem a co bude únosné pro státní rozpočet,“ uvedla začátkem roku pro iDNES.cz Schillerová. Při danění superhrubé mzdy je nyní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta, připomněla ministryně financí.



Vicepremiér Jan Hamáček v pondělí při setkání s novináři uvedl, že zrušení superhrubé mzdy by mohlo způsobit výpadek 20 miliard korun, takže k takovému kroku nelze přistoupit, dokud nebude jasné, jak tento důsledek vykompenzovat.



ČSSD také před jednáním koalice avizovala, že nechce rušit stravenky. „Stravenky jako takové zůstanou platit tak jako platí doposud, ale vedle toho vznikne druhá alternativa,“ vysvětluje Schillerová. Alternativou ke stravenkám bude podle ní finanční benefit, který si firmy budou moci dát do svých výdajů. Z každé stravenky platí firma, která je dává zaměstnancům, asi dvě procenta, a restaurace, které je přijímají, platí z každé stravenky firmám, které je vydávají, mezi pěti a sedmi procenty. Takže je to hlavně byznys pro stravenkové firmy.

Debata by se měla týkat i důchodové reformy, daňového paušálu pro živnostníky či zrušení některých daňových výjimek.

Na programu jednání je celkem čtrnáct bodů, i opatření v boji s chudobou, novely zákonů o dostupnosti léčiv a volbách do správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven, koncepce rodinné politiky či zálohované výživné.