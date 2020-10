Babišův návrh na změnu daní torpéduje Hamáček. Rozklad vlády, říká Kalousek

Zrušení superhrubé mzdy nesmí rozvrátit veřejné finance! Proto předkládám 2 pozm. návrhy: 1) zvýšení slevy na popl. na 27 240 Kč. Pomůže to nízkopříjmovým! 2) dvě sazby 19 a 23 %. Dopad na rozpočet 25 mld. Kč vs. 70 mld. Kč návrh @AndrejBabis. A není to jen na 2 roky.