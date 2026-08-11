O rozhodnutí krajského soudu informovala asistentka soudce Tereza Janešíková. Důvody rozhodnutí podle ní zatím nelze sdělit, nebylo písemně vyhotovené.
Břeclavský soud o žalobě Wollnera rozhodl loni ve druhé polovině března. Ve sporu šlo o neodvysílanou reportáž o kauze prodeje městských pozemků v Lysolajích, který inicioval bývalý starosta Lysolají Petr Hlubuček (dříve STAN), jenž je obžalován v případu údajné korupce v pražském dopravním podniku.
|
Šlachta musí zaplatit Wollnerovi 400 tisíc za spojení s Dozimetrem a krytím zločinu
Šéf hnutí Přísaha Šlachta k tomu v roce 2022 na svém facebookovém profilu uvedl: „Dva roky. Tak dlouho měla Česká televize ve střižně reportáž o zlodějinách STANu. Nikdy ji ale nepustili ven. Proč? Protože je kryli.“
Břeclavský soud ale podle Wollnerova dřívějšího vyjádření na sociální síti X odůvodnil rozhodnutí tím, že reportáž nebyla hotová a scénář zmatečný. Šlachta se muži měl podle nepravomocného rozsudku omluvit a zaplatit mu 400 tisíc korun.
Zrušení verdiktu jsem očekával, řekl Šlachta
Šlachta po vyhlášení rozhodnutí tehdy řekl, že rozhodnutí soudu respektuje, ale že s ním nesouhlasí a odvolá se. „Nevím, jak jinak jsem to měl tehdy řešit. Jako bývalý policista i jako politik jsem povinný upozornit na všechny trestné činnosti. Proto, když mi přišel anonym upozorňující na neodvysílanou reportáž České televize, musel jsem o tom informovat. Nechápu také, proč mě žaluje Wollner, když o něm nepadlo ani slovo,“ řekl Šlachta. Krajský soud rozhodnutí po odvolání Šlachty zrušil, břeclavský soud se tak věcí bude muset zabývat znovu.
|
Radní Matocha žaluje novináře Wollnera. Je to AI fake, tvrdí o údajné nahrávce
Šlachta rozhodnutí krajského soudu v Brně přivítal. „S rozhodnutím soudu v Břeclavi jsem od začátku nesouhlasil. Žaloba pana Wollnera se nezakládala na pravdě, navíc ta částka 400 tisíc korun byla zcela nereálná. Důkazy jsme doložili jasně, takže za mne bylo zrušení verdiktu očekávatelné a jsem za něj rád. Teď jsem zvědavý na písemné odůvodnění krajského soudu,“ řekl Šlachta.
Wollner označil rozhodnutí krajského soudu za nehorázné. „O tom, že soud probíhá, jsem já ani můj právník vůbec nevěděli, odehrálo se to za našimi zády. Že krajský soud verdikt zrušil, je pro mě absolutní nehoráznost. Znamená to totiž, že si člověk typu pana Šlachty může o novináři bez trestu říkat, že je spojený s kauzou Dozimetr nebo s mafií, rozkrádáním,“ uvedl Wollner.
|
Osahávání, mňoukání a „kýbl hov...“. Novinář Wollner prohrál spor s podřízenou
Obdobný spor Wollner dříve vedl s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Skončil smírem, Okamura se mu omluvil podle Wollnera zaplatil i 200 tisíc korun.