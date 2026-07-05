Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zrušení pravomocí prezidenta k vedoucím misí skončí u Ústavního soudu, řekl Pospíšil

Autor: ,
  14:27
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jiří Pospíšil (TOP09). (5....

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jiří Pospíšil (TOP09). (5. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...
31 fotografií
Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila Sněmovna, skončí podle poslance opoziční TOP 09 Jiřího Pospíšila u Ústavního soudu. Poslanec koaličního hnutí ANO Radek Vondráček uvedl, že jde jen o zpřesnění. Řekli to v dnešním diskusním pořadu Nedělní speciál na CNN Prima News.

Vedoucí stálých misí bude podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí, uvádí zdůvodnění pozměňovacího návrhu Libora Vondráčka (SPD/Svobodní). Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit nynější služební zákon. Předlohu nyní čeká posouzení v Senátu.

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Na snímku Jiří Pospíšil (ODS). (24. června 2026)
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). (14. dubna 2026)
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). (14. dubna 2026)
U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). (14. dubna 2026)
31 fotografií

Jiří Pospíšil označil pozměňovací návrh za přílepek a obdobně jako další opoziční poslanci za politický pohlavek prezidentu Petru Pavlovi. Věc podle něj skončí u Ústavního soudu. „Já sám osobně to podepíšu, podám to tam, pokud to nepodají někteří kolegové,“ uvedl Pospíšil.

O podnětu ústavním soudcům už mluvili poslanci STAN. Radek Vondráček naopak poukazoval na to, že prezident už teď nepodepisuje u stálých misí pověřovací listiny, jde o akt ministra zahraničí. „Ve všem se vidí útok na prezidenta a on se do toho bude i rád stylizovat,“ míní Vondráček.

Senátor Pavel Fischer z klubu ODS a TOP v dnešní debatě na webu Moravec.cz řekl, že pro úpravu hlasovat nebude. „Mně to přijde jako schválnost,“ komentoval pozměňovací návrh. Podle jeho oponenta v diskusi Jaroslava Foldyna (SPD) ale jde o hledání racionálních východisek, když prezident není schopen se s vládou dohodnout.

Koalice prosadila omezení pravomocí prezidenta. Drobná změna, říká Macinka

Hrad vidí ve schválení úpravy ve Sněmovně další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu, představuje podle něj zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta v zahraniční politice. „Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ napsal ve středu ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář.

V důvodové zprávě Libor Vondráček napsal, že v případě vedoucích zastupitelských úřadů vyplývá pravomoc prezidenta přímo z ústavy. U vedoucích stálých misí podle něho jednoznačná není, když příslušná část ústavy používá pojem zastupitelská mise. Komentářová literatura se podle Vondráčka shoduje v tom, jde o vedoucí diplomatických misí v hodnosti velvyslance u hlavy přijímajícího státu.

Mezi vládou a prezident panují napjaté vztahy, v posledních měsících kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. Zajištění prezidentovy účasti nakonec v předběžném opatření uložil vládě z Pavlova podnětu Ústavní soud.

Rakušan ohlásil ústavní stížnost kvůli tomu, že koalice omezila pravomoci Pavla

Radek Vondráček míní, že dialog mezi vrcholnými představiteli nelze nahradit žalobou. „Žaloba je rezignace na svou práci,“ řekl. Postup přičítá politické nezkušenosti prezidenta. „Co nechápu, proč se neobklopí lidmi, kteří mají nějakou politickou zkušenost?“ uvedl.

Podle Pospíšila je chybějící komunikace spíše na straně vlády. „Politici jsou voleni proto, aby se nakonec domluvili,“ řekl. Nynější situace není podle Pospíšila běžným napětím nebo běžnými nevraživými vztahy. Ocenil, že Pavel je ochotný na summit do Ankary jen, byť vavříny budou patřit premiérovi.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Zrušení pravomocí prezidenta k vedoucím misí skončí u Ústavního soudu, řekl Pospíšil

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jiří Pospíšil (TOP09). (5....

Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila Sněmovna, skončí podle poslance opoziční TOP 09 Jiřího Pospíšila u...

5. července 2026  14:27

Proč hned schytat vlnu nadávek? Klempíř se omluvil za svou fotku se Strakatým

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Ministr kultury Oto Klempíř se v neděli omluvil za příspěvek na sociální síti X, ve kterém zveřejnil fotografii s podcasterem Čestmírem Strakatým. Přiznal, že snímek mohl vzbudit dojem bližšího...

5. července 2026  13:41,  aktualizováno  14:15

Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry

ilustrační snímek

Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na Českolipsku i jejich okolí. Starosta David Šmat nyní uklidnil veřejnost a objasnil sérii bizarních...

5. července 2026  13:37

Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty

Fronty u ruských čerpacích stanic dosáhly takových rozměrů, že je jako velký úkaz zachycují i satelity ve vesmíru. Nedostatek benzinu zasáhl řadu regionů včetně Moskvy. Úřady už na některých pumpách...

5. července 2026  13:27

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:23

Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Mirka Spáčilová přebírá cenu od karlovarského festivalu za dlouholetou profesní...

Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím...

5. července 2026  13:18

Týrání i smrt branců uvnitř „Skály“? Elitní ukrajinský pluk vyšetřují kvůli šikaně

Premium
ilustrační snímek

Jako první vstoupili v roce 2022 do osvobozeného Izjumu, bojovali u Bachmutu, Avdijivky i u Pokrovsku. Teď jeden z nejmladších a zároveň nejslavnějších útočných pluků ukrajinské armády – Skelja...

5. července 2026

Jméno po hoře nebo s jediným písmenem? Lingvistka o tom, co rodičům už neprojde

Lingvistka Martina Lobotková

Maddie, Lionel, Apple nebo Everest. Lidé dávají dětem různá neobvyklá jména. Ne všechna ale matriky v Česku zapíšou. O tom, co rozhoduje, co lidé zkoušejí prosadit a proč někdy neprojde ani filmová...

5. července 2026

Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Ilustrační foto.

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel,...

5. července 2026  12:32

Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil (55 kilometrů) od pobřeží napadli neznámí útočníci. Na svém webu...

5. července 2026  11:01,  aktualizováno  12:21

Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...

Nejméně osm lidí včetně čtyř dětí bylo v sobotu pozdě večer, kdy ve Spojených státech vrcholily oslavy Dne nezávislosti, postřeleno ve čtvrti Coney Island v New Yorku. Všichni zranění byli...

5. července 2026  12:17

Čech uvázl v Korutanech pod balvany, pro materiál na záchranu se letělo několikrát

ilustrační snímek

Český alpinista zůstal při horské túře v rakouských Korutanech uvězněn pod balvany, informovala dnes agentura APA. Osmatřicetiletému muži uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů,...

5. července 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.