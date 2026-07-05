Vedoucí stálých misí bude podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí, uvádí zdůvodnění pozměňovacího návrhu Libora Vondráčka (SPD/Svobodní). Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit nynější služební zákon. Předlohu nyní čeká posouzení v Senátu.
Jiří Pospíšil označil pozměňovací návrh za přílepek a obdobně jako další opoziční poslanci za politický pohlavek prezidentu Petru Pavlovi. Věc podle něj skončí u Ústavního soudu. „Já sám osobně to podepíšu, podám to tam, pokud to nepodají někteří kolegové,“ uvedl Pospíšil.
O podnětu ústavním soudcům už mluvili poslanci STAN. Radek Vondráček naopak poukazoval na to, že prezident už teď nepodepisuje u stálých misí pověřovací listiny, jde o akt ministra zahraničí. „Ve všem se vidí útok na prezidenta a on se do toho bude i rád stylizovat,“ míní Vondráček.
Senátor Pavel Fischer z klubu ODS a TOP v dnešní debatě na webu Moravec.cz řekl, že pro úpravu hlasovat nebude. „Mně to přijde jako schválnost,“ komentoval pozměňovací návrh. Podle jeho oponenta v diskusi Jaroslava Foldyna (SPD) ale jde o hledání racionálních východisek, když prezident není schopen se s vládou dohodnout.
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Hrad vidí ve schválení úpravy ve Sněmovně další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu, představuje podle něj zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta v zahraniční politice. „Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ napsal ve středu ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář.
V důvodové zprávě Libor Vondráček napsal, že v případě vedoucích zastupitelských úřadů vyplývá pravomoc prezidenta přímo z ústavy. U vedoucích stálých misí podle něho jednoznačná není, když příslušná část ústavy používá pojem zastupitelská mise. Komentářová literatura se podle Vondráčka shoduje v tom, jde o vedoucí diplomatických misí v hodnosti velvyslance u hlavy přijímajícího státu.
Mezi vládou a prezident panují napjaté vztahy, v posledních měsících kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. Zajištění prezidentovy účasti nakonec v předběžném opatření uložil vládě z Pavlova podnětu Ústavní soud.
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Radek Vondráček míní, že dialog mezi vrcholnými představiteli nelze nahradit žalobou. „Žaloba je rezignace na svou práci,“ řekl. Postup přičítá politické nezkušenosti prezidenta. „Co nechápu, proč se neobklopí lidmi, kteří mají nějakou politickou zkušenost?“ uvedl.
Podle Pospíšila je chybějící komunikace spíše na straně vlády. „Politici jsou voleni proto, aby se nakonec domluvili,“ řekl. Nynější situace není podle Pospíšila běžným napětím nebo běžnými nevraživými vztahy. Ocenil, že Pavel je ochotný na summit do Ankary jen, byť vavříny budou patřit premiérovi.