Kdy skončí poplatky za ČT? Nejdřív ji musí zkontrolovat NKÚ, řekl Babiš

Josef Kopecký
  12:27
Na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, které plánuje hnutí ANO, si diváci ještě několik měsíců počkají. Záležet bude mimo jiné na tom, zda ANO a SPD přesvědčí i Motoristy sobě, kteří mají na věc odlišný názor. „Samozřejmě, že to plánujeme, ale nejdřív musíme mít zákon, kde je možno Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem,“ řekl Andrej Babiš v podcastu Sorry jako.

Předseda ANO Andrej Babiš a první místopředseda ANO Karel Havlíček v podcastu Sorry jako | foto: Facebook Andreje Babiše

Na otázku, zda plánuje zrušit koncesionářské poplatky a čím budou nahrazeny, odpovídal předseda ANO v pořadu, který zveřejnil na sociálních sítích před svou čtyřdenní dovolenou.

„Platí to, že chceme udělat to, co udělalo sedmnáct zemí v Evropské unii. Přejít z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování, nebude to budit takové emoce,“ doplnil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Babiš mu přitakal: „Přesně tak.“

Umožnit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem má novela Ústavy, kterou minulý týden začal projednávat Senát jako společný návrh zákonodárců napříč stranami. Poslancům by horní komora mohla dokument poslat na příští schůzi, která se uskuteční 26. listopadu.

Hospodaření České televize by mohl nově kontrolovat NKÚ, návrh projednal Senát

Návrh, který Babiš označil za krok předcházející zrušení televizních a rozhlasových poplatků, pak budou projednávat obě komory parlamentu.

Poplatek České televize se v květnu zvýšil ze 135 na 150 korun měsíčně, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun. Platit ho musí i domácnosti, které nevlastní televizi, ale například chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující příjem televizního signálu.

ANO slibuje v programu i sloučení televize a rozhlasu

Hnutí ANO ve svém volebním programu uvádí, že navrhne sloučení České televize a Českého rozhlasu do jednoho veřejnoprávního mediálního subjektu. „Tento krok povede k efektivnějšímu využití zdrojů a odstranění duplicitních nákladů,“ stojí v programu.

Hnutí SPD, které s ANO jedná o vládě, má v programu také zrušení koncesionářských poplatků za Český rozhlas a Českou televizi. Zároveň chce obě instituce i Českou tiskovou kancelář spojit do jedné, státem financované zpravodajské organizace.

Financování České televize a Českého rozhlasu přímo z rozpočtu nechtějí Motoristé sobě

Plány ANO a SPD mohou narazit u třetího partnera rodící se koalice. „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními,“ uvádějí Motoristé sobě ve svém programu.

Za nepřijatelné považují také vybírání koncesionářských poplatků z telefonů a tabletů. „Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit,“ napsal na síti X poslanec a kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.

Podle něj existuje prostor pro úspory jak v České televizi, tak v Českém rozhlase, nikoli však ve slučování odlišných médií.

O programu v oblasti kultury a o budoucnosti veřejnoprávních médií mají ANO, SPD a Motoristé sobě jednat v pátek.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Strany si porcují Sněmovnu. ANO povede pět výborů, SPD tři, Motoristé dva

Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedy pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou. Opozice má vést osm výborů. Piráti vyjdou naprázdno. ANO...

21. října 2025  9:46,  aktualizováno  12:35

Kdy skončí poplatky za ČT? Nejdřív ji musí zkontrolovat NKÚ, řekl Babiš

Na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, které plánuje hnutí ANO, si diváci ještě několik měsíců počkají. Záležet bude mimo jiné na tom, zda ANO a SPD přesvědčí i Motoristy sobě, kteří...

21. října 2025  12:27

OBRAZEM: Nikdo se z něj nevrátí živý, říkalo se. Nahlédněte do Sarkozyho vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení La Santé, které se nachází v centru Paříže. Otevřeno bylo v roce 1867 a dříve se o něm tradovalo, že se z něj nikdo nevrátí živý. Na...

21. října 2025  12:19

Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně Ukrajiny se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše...

21. října 2025  9:39,  aktualizováno  12:13

Největší maďarskou rafinerii zachvátil požár. Orbán slibuje přísné vyšetřování

Hasiči zasahují v areálu rafinerie ve městě Százhalombatta nedaleko Budapešti, kde v pondělí večer vypukl požár. Ten se podařilo lokalizovat, uvedla v úterý společnost MOL, které zařízení patří....

21. října 2025  12:12

Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu

Tragickou dohru má pondělní vážná nehoda na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná řidička se tam čelně střetla s dodávkou, zranili se čtyři lidé,...

21. října 2025  9:49,  aktualizováno  12:11

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

21. října 2025  12:05

Češi chtějí lepší ekonomiku, míní průzkum. Polovina nechce podporovat Ukrajinu

Nová vláda by podle občanů měla především zaměřit na zlepšení české ekonomiky a sociálního zabezpečení, vyplývá z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Pro menší část lidí je klíčové také...

21. října 2025  11:57

Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho...

21. října 2025  11:48

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

V jednání o programu vznikající nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý mají na programu témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany se v...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  11:35

Policista pistolí vyhrožoval bezdomovci. Soud mu potvrdil trest, navíc přijde o práci

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni dnes potvrdil podmínku pro pětadvacetiletého policistu Pavla Plešáka, který vloni hrubě zasáhl proti bezdomovci, který byl neoprávněně na ubytovně. Muže bez...

21. října 2025  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.