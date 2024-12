Ministr Baxa navrhl zrušit povinnou registraci youtuberů a influencerů

„Rada musí i nadále vést seznam poskytovatelů tohoto typu služeb, protože to po ní vyžaduje evropská směrnice, ale služby, které splňují definici podle zákona, by měla do seznamu zapisovat zejména na základě své vlastní znalosti mediálního trhu. Oznámení samotných poskytovatelů je ovšem možné i nadále, pouze už nebude povinné,“ uvedl ve zdůvodnění svého návrhu,

Kvůli směrnici má zůstat povinné oznámení změny údajů, které určují, zda je poskytovatel služby usazený v Česku.

Jde o reakci na nedávné oznámení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která v tiskové zprávě oznámila, že tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní u RRTV musí nově registrovat. Vyplývá to podle ní z evropské audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí nebo spotřebitelů na internetu.

„Chceme pomoct, chceme snížit byrokracii, jenom nevím, zda to má být součástí této novely, aby to nebylo vnímáno jako přílepek,“ poznamenal k Baxově iniciativě Patrik Nacher z opozičního hnutí ANO.