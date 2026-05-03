„I když si myslím, že omezení odkladů je správný směr, vyvolá to neuvěřitelně negativní odezvu,“ říká. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví také o tom, kde chybí lidé a data potřebná pro kvalifikovaná rozhodování a proč je stát závislý na neziskových organizacích. Posledních devět let to viděl denně v praxi – jako úředník na ministerstvu školství.
Než jste odešel z ministerstva školství, pracoval jste na souboru pravidel a požadavků pro ředitele škol. Co by takový dobrý ředitel měl zvládat?
Jedná se o takzvaný Kompetenční rámec ředitele školy. Je to vůbec poprvé, co stát pojmenovává, jak má vypadat kvalitní řízení školy. Není to o hezkých tělocvičnách a přebytcích v rozpočtu, ředitelé se musí primárně cítit zodpovědní za to, co se děti naučí a že se na škole všichni cítí bezpečně.
Na severozápadě Čech najdete šestileté děti, které si neumějí dojít na záchod. Pokud bude takových dětí ve třídě více, bude to velmi náročné.