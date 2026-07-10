Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Babiš zrušil radu, kde chtěl Okamura řešit zbraně pro Kyjev. Příliš mnoho omluvenek

, ,
  14:10aktualizováno  14:36
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory...

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory parlamentu (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala (SPD),Tomio...
Tisková konference k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první...
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...
40 fotografií
Koaliční rada, na které se mělo v pátek řešit především téma zapojení České republiky do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny, se neuskuteční. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) pro iDNES.cz uvedl, že si koalice věc vysvětlila a bylo zbytečné, aby se o ní dál bavili.

Z jednání se kromě ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který je na služební cestě v Římě, omluvila taktéž ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a poslanec za SPD Radim Fiala. Právě kvůli omluvenkám jednání neproběhne, řekl Babiš.

Plánovaná koaliční rada byla klíčová zejména pro hnutí SPD, které plánovalo své koaliční partnery konfrontovat s vládním příslibem pomoci Ukrajině skrze nákup amerických zbraní, se kterým hnutí zásadně nesouhlasí. Macinka ve čtvrtek v České televizi uvedl, že Česko již peníze do iniciativy poslalo.

„Nejlepší by bylo nedat Ukrajincům nic.“ V SPD to vře kvůli zbraním pro Kyjev

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že si koalice věc vysvětlila a bylo zbytečné, aby se o ní dál bavila.

„Byla to bouře ve sklenici vody. Poté, co si vysvětlili, co za tím je, tak bylo zbytečné, abychom se o tom dál bavili,“ řekl Havlíček. „Některé věci je vždycky potřeba říkat si lépe. Je to možná dáno tím, že někteří poslanci nejsou v pravidelném spojení s vládou a udělají si z toho nějaký závěr,“ sdělil Havlíček. Nejedná se však podle něj o žádnou zásadní neshodu.

S Okamurou prý o sporu mluvil. „Krátce jsem se s ním dneska viděl a bere to s nadhledem. Říkal, že ty informace zná. Když mluví, tak také mluví ke svým voličům,“ dodal ministr a doplnil, že se příští týden koalice ke sporu už nevrátí. „Už přes den bylo jasné, že se o nic nehraje,“ uzavřel.

Ministr sportu a prevence Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že má pouze informaci o tom, že Babiš byl o záměru přispět do iniciativy informován dopředu. Kdy přesně se tak stalo, ale neví. „My jsme to na koaliční radě neprojednávali ani žádným jiným způsobem. Já sám jsem se celou věc dozvěděl z médií,“ řekl pro iDNES.cz.

„Pozitivní signál.“ Pavel ocenil, že chce Česko přispívat na zbraně pro Ukrajinu

Na otázku, proč se věc neřešila dopředu na koaliční radě, odkázal na ministra Macinku. „Já tuto věc nemohu komentovat, to je otázka na pana Macinku,“ sdělil. Informace podle svých slov nemá ani o výši částky, která do iniciativy PURL šla. „Já věřím, že se tato záležitost vysvětlí a že bude také možnost celou věc s kolegy z SPD probrat a že bude nějakým způsobem akceptována,“ řekl. S představiteli SPD podle svých slov o záležitosti zatím nemluvil.

SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedlo dříve. Okamura kritizoval, že věc neprojednala koaliční rada. Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.

Příspěvek podle Macinky, který absenci na pátečním jednání avizoval předem kvůli cestě do Itálie, neznamená obrat vlády v postoji k Ukrajině. „Je to v poměru s ostatními zeměmi, které téměř všechny přispěly, zanedbatelná částka, symbolický příspěvek. Peníze by jinak putovaly na nějaké těžko určitelné věci, o kterých by rozhodovaly nějaké ukrajinské entity. Měl jsem možnost tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely,“ řekl ve čtvrtek.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Vedení ODS vyzvalo kandidáta na starostu Prahy 1 Dvořáka, aby z voleb odstoupil

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1

Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry.

10. července 2026,  aktualizováno  14:47

Babiš zrušil radu, kde chtěl Okamura řešit zbraně pro Kyjev. Příliš mnoho omluvenek

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory...

Koaliční rada, na které se mělo v pátek řešit především téma zapojení České republiky do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny, se neuskuteční. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). První...

10. července 2026  14:10,  aktualizováno  14:36

Poslední hvězda dorazila do Varů. Jeffrey Wright zavzpomínal na Bartošku

Jeffrey Wright na červeném koberci KVIFF (10. července 2026)

Americký herec Jeffrey Wright v pátek odpoledne dorazil do Karlových Varů, aby na festivalu uvedl film Basquiat, ve kterém se před třiceti lety objevil po boku slavných kolegů. V sobotu převezme Cenu...

10. července 2026  14:30

Koalice prosadila zákon, který má zrychlit stavby. Je jen pro developery, říká opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Andrej Babiš (ANO),...

Poslanci schválili novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Plánování, příprava,...

10. července 2026  6:13,  aktualizováno  14:23

V jednacím sále vlády se našlo nahrávací zařízení. Patří mně, přiznal Šťastný

Jednání Poslanecké sněmovny. Boris Šťastný ukazuje náhradní nahrávací zařízení....

V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii či rozvědkám to nikdo neoznámil, napsal server Seznam Zprávy. Ministr pro sport Boris Šťastný po...

10. července 2026  8:51,  aktualizováno  14:19

Majitel shořelé budovy: Startovala oprava, vše přišlo vniveč. Ladem to nezůstane

Premium
Martin Jarolím je jednatelem společnosti Cream Real Estate, která vlastní...

Společnost Cream vlastní v bývalém baťovském areálu ve Zlíně přibližně 60 procent nemovitostí a je tamním nejsilnějším hráčem. Od čtvrtečního rána řeší problém s budovou číslo 34, která téměř celá...

10. července 2026  14:03

RECENZE: Jaká je nová deska od Stounů? Jízda pokračuje, ale s několika zastávkami

Premium
Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....

Hackney Diamonds že by měla být poslední řadovka Rolling Stones? Kdeže, pánové Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood – opět s notnou pomocí přátel – jsou tu s dalším albem Foreign Tongues. A...

10. července 2026

Direct Impact Czech zná shortlist. Nejvíce nominací má Sparta, Slavia či Wellen

Portfolio AKA Direct Impact Czech obohatil na sklonku roku 2025

Soutěž Direct Impact Czech, kterou letos poprvé pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), zveřejnila shortlist letošního 24. ročníku. Do finále postupuje 53 přihlášek napříč 17 soutěžními...

10. července 2026

VÝSTRAHA: Požáry hrozí už v pěti krajích, varují meteorologové. Teploty dál porostou

ilustrační snímek

Předpověď počasí meteorologů z ČHMÚ potvrzuje, že se do Česka vrací letní počasí. Hydrometeorologický ústav zároveň výrazně rozšířil výstrahu před požáry. Podívejte se, jak bude v sobotu, neděli i v...

10. července 2026  13:54

Macinka po summitu řešil státy Balkánu v EU. Dám pozor na “trojské koně“, vzkázal

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) po summitu NATO v turecké...

Od našeho zpravodaje v Itálii Ministr zahraničí Petr Macinka po summitu NATO v turecké Ankaře navštívil v pátek Řím, kde proběhlo zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu. Toto uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské...

10. července 2026,  aktualizováno  13:52

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Dcerku vzal do hospody, kde se opil. Bývalé družce hrozil násilím, chystal si i nože

Ilustrační snímek

V dlouhodobém stresu žila žena z Třebíčska. Život jí neustále komplikoval a ztěžoval bývalý partner a otec jejích dvou dětí. Agresora nezastavil ani soudní rozsudek a uložený podmíněný trest. Nakonec...

10. července 2026  13:51

Vypadalo to děsivě. Motorkářka nevybrala zatáčku, saltem dopadla na střechu auta

Ilustrační snímek

Velké štěstí měla sedmnáctiletá motorkářka při čelním střetu s autem na Trutnovsku. Náraz ji vymrštil do výšky, dosedla však přímo na střechu. Řidič auta neskrýval první údiv, ostatní jí pak šli na...

10. července 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.