Z jednání se kromě ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který je na služební cestě v Římě, omluvila taktéž ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a poslanec za SPD Radim Fiala. Právě kvůli omluvenkám jednání neproběhne, řekl Babiš.
Plánovaná koaliční rada byla klíčová zejména pro hnutí SPD, které plánovalo své koaliční partnery konfrontovat s vládním příslibem pomoci Ukrajině skrze nákup amerických zbraní, se kterým hnutí zásadně nesouhlasí. Macinka ve čtvrtek v České televizi uvedl, že Česko již peníze do iniciativy poslalo.
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První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že si koalice věc vysvětlila a bylo zbytečné, aby se o ní dál bavila.
„Byla to bouře ve sklenici vody. Poté, co si vysvětlili, co za tím je, tak bylo zbytečné, abychom se o tom dál bavili,“ řekl Havlíček. „Některé věci je vždycky potřeba říkat si lépe. Je to možná dáno tím, že někteří poslanci nejsou v pravidelném spojení s vládou a udělají si z toho nějaký závěr,“ sdělil Havlíček. Nejedná se však podle něj o žádnou zásadní neshodu.
S Okamurou prý o sporu mluvil. „Krátce jsem se s ním dneska viděl a bere to s nadhledem. Říkal, že ty informace zná. Když mluví, tak také mluví ke svým voličům,“ dodal ministr a doplnil, že se příští týden koalice ke sporu už nevrátí. „Už přes den bylo jasné, že se o nic nehraje,“ uzavřel.
Ministr sportu a prevence Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že má pouze informaci o tom, že Babiš byl o záměru přispět do iniciativy informován dopředu. Kdy přesně se tak stalo, ale neví. „My jsme to na koaliční radě neprojednávali ani žádným jiným způsobem. Já sám jsem se celou věc dozvěděl z médií,“ řekl pro iDNES.cz.
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Na otázku, proč se věc neřešila dopředu na koaliční radě, odkázal na ministra Macinku. „Já tuto věc nemohu komentovat, to je otázka na pana Macinku,“ sdělil. Informace podle svých slov nemá ani o výši částky, která do iniciativy PURL šla. „Já věřím, že se tato záležitost vysvětlí a že bude také možnost celou věc s kolegy z SPD probrat a že bude nějakým způsobem akceptována,“ řekl. S představiteli SPD podle svých slov o záležitosti zatím nemluvil.
SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedlo dříve. Okamura kritizoval, že věc neprojednala koaliční rada. Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.
Příspěvek podle Macinky, který absenci na pátečním jednání avizoval předem kvůli cestě do Itálie, neznamená obrat vlády v postoji k Ukrajině. „Je to v poměru s ostatními zeměmi, které téměř všechny přispěly, zanedbatelná částka, symbolický příspěvek. Peníze by jinak putovaly na nějaké těžko určitelné věci, o kterých by rozhodovaly nějaké ukrajinské entity. Měl jsem možnost tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely,“ řekl ve čtvrtek.