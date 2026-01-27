Zrušená schůzka na Hradě? To mohl být záměr, Okamura je divoký, míní politolog

Nelze vyloučit, že se komunikační kanály mezi Pražským hradem a koalicí ANO, SPD a Motoristů uzavřou, připouštějí vzhledem k aktuálním sporům politologové. Podle Miroslava Mareše z Masarykovy univerzity v Brně si SPD i Motoristé díky vymezování se vůči prezidentovi mohou udržovat protestní image u svých voličů, k čemuž nemusí mít ochotu Pavel napomáhat.
„Vyloučit to nelze, protože o tuto komunikaci nebude na žádné straně politický zájem. SPD i Motoristé si díky vymezování se vůči prezidentovi mohou udržovat protestní image u svých voličů a prezident nemusí mít ochotu jim v tom napomáhat. V prostředí sympatizantů koaličních stran zesilují i hlasy volající po omezení financování prezidentské kanceláře,“ uvedl Mareš. Také podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy v Praze je možné, že se komunikace omezí.

Řadu týdnů se vleče spor mezi Motoristy a hlavou státu ohledně nominace poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel to odmítá, strana na svém kandidátovi trvá, kompetenční žalobu však nezvažuje.

Spor o letadla L-159

V poslední době se také koalice a prezident rozešli v pohledu na možné poskytnutí čtyř letounů L-159 Ukrajině, která se brání ruské invazi. Zatímco podle Pavla je to možné bez narušení obranyschopnosti České republiky, vláda s odkazem na vyjádření ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) poskytnout letouny odmítá.

Pavel zrušil schůzku politiků na Hradě. Okamura odmítl Rusko jako hlavní hrozbu

V pondělí pak vláda na svém zasedání zrušila usnesení, které počítalo s vysláním nových velvyslanců do čela diplomatických misí. Nominace schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS).

Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) předchozí kabinet schválil velvyslance v rozporu se zavedenou praxí předávání moci. Na desítkách míst ve světě by podle šéfa diplomacie působili lidé vyslaní s jiným mandátem, jinými prioritami a jinou agendou, než jakou má nynější kabinet.

Pavel už minulý týden řekl, že pokud by vláda přistoupila k odmítnutí všech nominací, považoval by to spíše za snahu negovat vše, co učinil předchozí kabinet.

Zrušená schůzka na Hradě

V pondělí se také na Hradě měli sejít nejvyšší ústavní činitelé k diskusi o zahraniční a bezpečnostní politice. Původní termín v 15:00 Pavel odložil kvůli pokračujícímu jednání vlády na 16:00, následně ale schůzku zrušil. Premiér Andrej Babiš (ANO) se poté na briefingu po zasedání kabinetu omluvil, že on a Macinka schůzku nestihli. Náhradní termín se hledá.

Spor o L-159. Ať Pavel dělá obchoďáka, řekl Ševčík. Prokremelské, vyčetl mu exministr

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pondělí dopoledne řekl, že pro celou vládní koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním Hrad připravil. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci uvedl, že neobdržel z Hradu návrh deklarace, pouze teze k připomínkování, o nichž by měli účastníci schůzky na jednání hovořit, což poté potvrdil i Babiš.

Mlejnek už v pondělí sdělil, že i protahování zasedání vlády mohlo být záměrem, nicméně situaci lze těžko posoudit. „Myslím ale, že prezidentovi jde v prvé řadě o vztah s premiérem, Okamura je pro něj vedlejší figura,“ poznamenal na dotaz, zda může zrušení schůzky být i určitým signálem vzhledem k vyjadřování předsedy Sněmovny.

„Pokud vím, tak Okamura by se zúčastnil, čekalo se na Babiše s Macinkou. Nejvíc divoký je právě Okamura, a není proto dobré nechat ho pobíhat utrženého ze řetězu,“ dodal dnes Mlejnek.

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

