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Zrak ženě vrátila novinka. Češi mohou získat zdarma nejmodernější typ čočky

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Vedoucí lékařka Očního centra Praha Andrea Janeková s pacientkou Šárkou Vrzalovou, které jako první na světě voperovala nový typ umělé nitrooční čočky určené pro lidi s šedým zákalem a astigmatismem. | foto: Oční centrum Praha

Ivana Lesková
  9:36
Čechům, kteří s přibývajícím věkem vidí stále hůř, se otvírá cesta k nejmodernější léčbě. Andrea Janeková, vedoucí lékařka Očního centra Praha, jako první na světě použila nový typ umělé oční čočky určené pro pacienty, jejichž zrak kromě šedého zákalu zhoršuje i nerovnoměrné zakřivení rohovky. Oběma problémy trpí desetitisíce lidí. Novinka zvyšuje jejich šance na ostré vidění po zákroku.

V Česku působí řada očních klinik, které se specializují na šedý zákal. Ročně operují přes 150 tisíc pacientů, převážně seniory ve věku nad 65 let. Odstraní jim zakalenou oční čočku, přes kterou vidí šedě nebo téměř vůbec, a nahradí ji průhlednou umělou čočkou. Až třetina operovaných má ale kromě šedého zákalu i problém s astigmatismem, tedy nerovnoměrným zakřivením rohovky, což je také příčina zkresleného či rozmazaného vidění.

S použitím běžné čočky by pacienti s vyšším astigmatismem neviděli ostře. Proto musíme použít čočku torickou, která je zakřivená opačně než rohovka, a tím vyrovnává astigmatismus.

Andrea Janekovávedoucí lékařka Očního centra Praha

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