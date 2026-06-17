V Česku působí řada očních klinik, které se specializují na šedý zákal. Ročně operují přes 150 tisíc pacientů, převážně seniory ve věku nad 65 let. Odstraní jim zakalenou oční čočku, přes kterou vidí šedě nebo téměř vůbec, a nahradí ji průhlednou umělou čočkou. Až třetina operovaných má ale kromě šedého zákalu i problém s astigmatismem, tedy nerovnoměrným zakřivením rohovky, což je také příčina zkresleného či rozmazaného vidění.
S použitím běžné čočky by pacienti s vyšším astigmatismem neviděli ostře. Proto musíme použít čočku torickou, která je zakřivená opačně než rohovka, a tím vyrovnává astigmatismus.