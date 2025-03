Co je pro kastelána náročnější, starat se o návštěvníky, nebo o filmaře?

Na návštěvníky jsme samozřejmě zvyklí víc. To je takový náš denní chleba. Takže zajišťovat obvyklý provoz není tak pracná činnost, jako když tu probíhá natáčení. To je časově náročné, zejména takové, které nás teď čeká.

V našem případě nebyla zvolena lokace vůbec špatně, protože i majitel licence hodnotil český výběr jako jeden z vůbec nejlepších.