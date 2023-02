Všechny děti ho měly rády. Karin popsala, jak ji zneužíval učitel tance

„Podle vzpomínek, které mám, to bylo někdy mezi sedmým a dvanáctým rokem. Některé jsou strašně živé, před sebou vidím celou tu situaci. Ale na nějakých osmnáct let jsem to úplně vytěsnila,“ začíná svůj příběh Karin.

„Jako kdyby ta součást zmizela. Objevila se až ve chvíli, kdy jsem byla připravená. Jako kdyby byla v šuplíku – a ten se otevřel,“ vysvětluje.

Jemu tehdy bylo přes třicet. Kolik přesně, to Karin už nedokáže říct. Byl tanečním trenérem společenských tanců, kterým se Karin věnovala od útlého dětství až do sedmnácti let.