Policie bude moci kontrolovat mobily migrantů, kteří se neprokáží dokladem

Počítá s tím úprava migračních a azylových pravidel navržená vládou, kterou se začnou zabývat poslanci.

„Přestaňme říkat, že migrační pakt je pozváním pro migranty. Tohle je zpřísnění podmínek pro ilegální migraci na území České republiky,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních.

„Jde o to, abychom mohli zpřísnit legislativu a urychlit vyhošťování,“ uvedl předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS.

