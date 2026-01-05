SPD si na kampaň vzalo úvěr 20 milionů. Motoristé také dluží, auta jim Chlad půjčil

  16:27
Strany a hnutí mají do pondělní půlnoci povinnost odevzdat zprávu ohledně financování kampaně za volby do Sněmovny. Zprávu už zveřejnila většina politických subjektů. Mimo jiné hnutí SPD, které si na kampaň vzalo úvěr 20 milionů korun. Motoristé pak přiznali bezúplatné plnění, kdy jim podnikatel Richard Chlad propůjčil například vůz Bugatti. Vedle toho dluží přes 22 milionů.
Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září 2025)

Strany a hnutí mají povinnost odevzdat zprávu ohledně financování kampaně za sněmovní volby do pondělní půlnoci. Na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPS) se zatím neobjevily zprávy od koalice SPOLU, hnutí STAN či Pirátů. Naopak je již odevzdaly vládní strany a hnutí.

Strany mají omezený rozpočet na volební kampaň na 90 milionů korun nezávisle na kandidatuře samostatně nebo v koalici. Propagaci platí ze svých běžných úspor, příspěvků od voličů nebo darů, které v mnohých případech dosahují statisícových částek. Některé ovšem počítají s tím, že volební výdaje zahojí následný příspěvek od státu.

Za hlasy dostane nejvíce peněz vítězné hnutí ANO, a to přibližně 194 milionů korun. Do pokladny hnutí SPD, na jejichž kandidátkách figurovali také zástupci Trikolory, Svobodných a PRO, přijde za hlasy 43,8 milionu korun. V roce 2021 to bylo asi 51,4 milionu korun. Motoristé sobě si za hlasy premiérově připíšou asi 38 milionů korun.

Pivní tácky i balónky

Hnutí ANO vydalo na kampaň podle zveřejněné zprávy zhruba 88,5 milionu korun. Mimo jiné nájem obytného vozu, kterým premiér a šéf hnutí Andrej Babiš obrážel města po celé republice, vyšel na 117 500 korun.

Další desítky tisíc korun pak hnutí vydalo například za různé propagační materiály, dětský den, skákací hrad, správu sociálních sítí či grafické práce.

Stovky tisíc korun zaplatilo za marketingové služby, hudební vystoupení nebo tisk a roznos letáků. Miliony padly na online kampaň. Menší částky hnutí utratilo za pivní tácky nebo balónky.

Úvěr na volební kampaň

Vládní hnutí SPD si podle zveřejněné zprávy vzalo na volební kampaň krátkodobý úvěr 20 milionů korun. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí hnutí Lenka Čejková.

SPD si vzalo úvěr na kampaň už při volbách do Sněmovny v roce 2021 i 2017.

SPD si na kampaň opět půjčilo. Po volbách se zahojíme příspěvkem, věří strany

Výdaje za současnou kampaň činily podle zprávy přes 55 milionů korun. Desítky tisíc korun padly například na správu sociálních sítí Radima Fialy. Hnutí také utratilo stovky tisíc korun za zajištění bezpečnosti na jarmarcích, které se konaly po celé republice.

Právě za pořádání akce Český jarmark hnutí podle zprávy utratilo přes 4,7 milionu korun. Další miliony stál tisk novin či volební kampaň. Vedle toho desítky tisíc padly na pronájem prostor, výlepy plakátů, grafické práce či helium do balónků.

Úvěr SPD na kampaň do Sněmovny.

Chlad propůjčil Bugatti

Poslední vládní strana Motoristé sobě za volební kampaň podle zprávy utratili přes 53 milionů korun. Desítky tisíc korun vydali například za pronájem reklamních ploch, propagaci na sociálních sítích, pronájmy vozů či PR služby.

Podle zveřejněných údajů jako bezúplatná plnění jim podnikatel Richard Chlad propůjčil na akci vozy Bugatti. Strana dané bezúplatné plnění vyčíslila na 200 tisíc korun. Chlad dále podle zprávy propůjčil straně i další sportovní vozy.

Bezúplatné plnění – Motoristé sobě.

Sám podnikatel Chlad v říjnu v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že náklady ohledně pronájmu jeho aut, jejich dopravu na různá místa či pojištění s Motoristy vyúčtuje.

„Ale abyste vy jako novináři měli klid, tak budu mít s Motoristy vlastní smlouvu jako influencer. Vzhledem k tomu, že mě není schopen nikdo zaplatit, to fakt bude smlouva, že pro ně všechno dělám za korunu. Takže už je mi jasné, co se bude probírat. Tahle smlouva. Richard Chlad, influencer před důchodem, dělá volební kampaň za korunu,“ uvedl tehdy v rozhovoru Chlad.

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Také v něm vyčíslil, že pronájmy aut, doprava a transporty aut, pojištění a další, byť to neměl ještě sečtené, vyjdou na zhruba 1,5 milionu korun. „K tomu soutěž, to je 150 tisíc. Svůj čas nepočítám,“ uvedl v minulosti podnikatel.

Neuhrazené částky – Motoristé sobě.

Motoristé podle zveřejněné zprávy dluží přes 22 milionů korun. Mimo jiné společnosti BigMedia, která v Česku zajišťuje především billboardy.

Dluh mají také vůči společnosti Mediatrix. Společnost se podle webových stránek zaměřuje na strategii. „Od mediálních plánů přes nákup prostoru až po kreativu vyladěnou pro každé umístění – všechno musí sednout na pixel přesně,“ píše o sobě na webu firma.

Podle zprávy mají pak také dluh vůči společnosti MetroZoom, která provozuje reklamní plochy v pražském metru.

Redakce iDNES.cz oslovila ohledně dluhů i aut samotnou stranu. Dosud však na dotazy nereagovala.

