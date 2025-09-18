Zprávu OSN o genocidě v Gaze beru na vědomí, ale neztotožňuji se s ní, říká Lipavský

Autor: ,
  14:29
Ministr zahraničí Jan Lipavský se neztotožňuje se závěry komise OSN, která viní Izrael z genocidy Palestinců v Gaze. Obvinění izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga považuje za nepřijatelné, zároveň ale upozorňuje, že zpráva obsahuje i závažná zjištění o humanitární krizi v Gaze.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.)

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Podle vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prezident Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant ke genocidě podněcovali. Podle agentury AFP zprávu komise kategoricky odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu.

„Zprávu vyšetřovací komise beru na vědomí, byť se neztotožňuji s jejími závěry. Některé části této zprávy, vytrhávání výroků z kontextu a zejména obvinění proti prezidentu Herzogovi považuji za nepodložené a opravdu za hranou,“ reagoval Lipavský.

„Cílem jsou všichni.“ Izrael páchá genocidu, kritizují tamní lidskoprávní skupiny

Minulost některých členů komise podle ministra narušuje důvěru v nezávislost jejích závěrů. Jakékoliv právní posouzení pak podle něj náleží mezinárodním soudům, zejména Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

„Zároveň platí, že zpráva přináší závažné poznatky o kritické humanitární situaci v Gaze, k jejímuž zlepšení Česko dlouhodobě apeluje na všechny strany konfliktu. Ve všech jednáních zdůrazňuji potřebu ukončit válku, chránit civilisty, propustit rukojmí a odzbrojit Hamás,“ dodal Lipavský.

Česko se v OSN zdrží při hlasování o dvoustátním řešení Izraele a Palestiny

Podle vyšetřovací komise zřízené Radou OSN pro lidská práva (UNHRC) explicitní vyjádření izraelských civilních i vojenských představitelů spolu se systematickým jednáním izraelské armády naznačují, že činy genocidy byly spáchány s úmyslem zničit „Palestince v Pásmu Gazy jako skupinu“, napsala tento týden AFP.

Podle komise se izraelské úřady a ozbrojené síly od října 2023 dopustily čtyř z pěti činů uvedených v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948. Mezi ně mimo jiné patří usmrcení příslušníků skupiny či úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení.

Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský

Izraelské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že zpráva komise je založena na lžích šířených hnutím Hamás, které ostatní opakují. Autoři zprávy jsou podle ministerstva známí otevřeně antisemitskými postoji a slouží jako zástupci Hamásu.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, kontrolovaného Hamásem, bylo od začátku války při izraelských útocích zabito více než 65 000 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.

