„Když si vezmete, že v Česku je dnes kolem dvou tisíc pediatrů a museli by se časem starat o nějakých 100 tisíc dětí, tak to by každý praktik musel přijmout do péče 50 nových dětí. A to je utopie, to nejde, na to nejsou kapacity,“ obává se plzeňská praktická pediatrička a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Ambulance nemocnic nemohou suplovat práci praktiků, to by celý zdravotnický

systém zkolaboval. Alena Šebková pediatrička