Války teď rozhodují drony. Česko ale ve výzbroji ty bojové zatím nemá

Ukrajinci jejich přínos vyzdvihují například i písní. „Přišli okupanti do naší Ukrajiny, uniformy nové, válečné mašiny. Ale trochu se jim roztavil inventář. Bayraktar,“ zní na začátku songu, který koluje po internetu. Bojové „taktické a víceúčelové“ drony by si měla už za rok začít pořizovat také česká armáda. Podle původních plánů nyní už bývalého ministra Lubomíra Metnara (za ANO) je má resort obrany nakoupit do roku 2027. Vyčleněno je na ně jeden a půl miliardy korun.

Drony, které jsou dnes ve výzbroji 533. praporu bezpilotních prostředků v Prostějově, jsou určeny k průzkumu. Nejedná se o drony, které by byly schopné útočit na protivníka. Milan Mikulecký bývalý poradce ministra obrany