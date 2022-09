Z vesnic mizí obchody i oblíbené podniky. Nezaplatíme energie, smutní majitelé

Je to i případ Keřkova, městské části města Přibyslav, kde žijí asi dvě stovky lidí. Když tam v dubnu 2016 zavřela prodejna potravin, místní začali být závislí na pojízdných prodejnách. Zejména senioři proto přivítali, když po více než půl roce cedulka na dveřích koloniálu zase hlásila Otevřeno.

„Už ráno jsme si mohli nakoupit čerstvé pečivo. Jak na svačiny pro děti do školy, tak pro chlapy do práce. Jednou týdně se dovážely uzeniny. Bylo tam cukrářské zboží i chlebíčky. Zákazníky jsme byli většinou my důchodci. Velmi jsme si cenili toho, že nemusíme pro pečivo a těžké balené věci do města. Navíc tam vždycky byl vzorný pořádek, prodavačka byla ochotná a s profesionálním přístupem,“ vzpomíná místní seniorka Marie Voralová.