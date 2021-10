Malý jako Napoleon. Poruchou růstu trpí tisíce dětí, příčin může být vícero

Devítiletý Marek několik měsíců rostl jako zdravé děti v jeho okolí. Rodiče nikdy nenapadlo, že by s ním mohlo být něco v nepořádku. „Už asi v šesti měsících si paní doktorka začala všímat, že s Markem není něco v pořádku. Nepřetáčel se a nepásl koníčky. Odmalička jsme s ním cvičili Vojtovu metodu, ale naše paní doktorka Alena Volková postupně docházela k názoru, že v tom pravděpodobně bude ještě něco dalšího,“ popisuje paní Lucie.

Dětská lékařka je poslala na vyšetření do Fakultní nemocnice v Motole, kde po sérii testů zjistil, že Marek trpí nedostatkem růstového hormonu. „Důležité pro nás bylo zjištění, že Marek netrpí nějakou jinou nemocí, která by mohla pomalý růst způsobovat. Nakonec jsme byli rádi, že je to ‚jen tohle‘ a že to má vlastně vcelku jednoduché řešení – růstový hormon mu dodávat,“ vypráví paní Lucie.

Injekce s hormonem mu nyní podávají vždy před spaním a to už od útlého věku. Neustále také musí myslet na to, aby měli dostatek léku, když jedou na delší dobu mimo domov.

Poruchou růstu v Česku trpí tisíce dětí. Pokud si tak rodič všimne, že jeho dítě je menší oproti svým vrstevníkům, měl by zpozornět. „I když růst dítěte vypadá na první pohled samozřejmě a jednoduše, jedná se o komplexní a energeticky náročný děj ovlivněný řadou faktorů,“ uvádí se například na stránkách Rustovyhormon.cz. Pro růst je zkrátka potřeba, aby se člověku dařilo po všech stránkách skvěle.

Rébus o slepici a vejci

To, že dítě špatně roste, nicméně neznamená, že automaticky od lékařů dostane růstový hormon. Příčiny totiž mohou být i jinde.

„Otázka poruch růstu je často podobná rébusu o slepici a vejci, tedy co je příčinou a co následkem. Může je totiž způsobovat vcelku jakékoliv vleklé chronické onemocnění tělního systému a zpomalený růst může být prvním projevem tohoto onemocnění, které jinak není patrné. Proto je důležité tyto případy zachycovat v co největší míře, protože onemocnění, která poruchy růstu způsobují, znamenají často větší riziko než malý vzrůst,“ uvedl Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Růstový hormon se v těle člověka vyrábí v mozkovém podvěsku (hypofýze). Děti jej potřebují, aby mohly správně růst, ale důležitý je hormon i pro dospělé, kterým pomáhá kvalitně žít. Hormon se vyrábí tzv. rekombinantní technologií. V Česku se léčba provádí na specializovaných pracovištích, centrech léčby růstovým hormonem.



Typickým případem, kdy dítě přestane růst kvůli jiné nemoci, je podle něj choroba zažívacího traktu typu Crohnova nemoc nebo některé nemoci ledvin. Pokud se podaří vyřešit příčinu, růst se často vrátí do normálu.

U části případů je však porucha růstu idiopatická, tedy bez zjevného důvodu. Některé děti naopak zkrátka nemají hormonu dostatek. V takových případech odborníci přistupují k léčbě růstovým hormonem.

„Je to vyzkoušená a většinou účinná terapie, která se používá již od 80. let minulého století. Starší ročníky si možná ještě pamatují, že dříve nebylo nic neobvyklého potkat člověka s hluboce podprůměrným vzrůstem. Dnes už je to díky včasnému záchytu a léčbě spíše rarita,“ vysvětlil Lebl. V České republice se podle něj takto v současné době léčí přibližně 2 900 dětí.

Růstový hormon je látka bílkovinné povahy. Proto se nemůže podávat v podobě tablet či sirupu. „V zažívacím ústrojí by jej trávicí šťávy rozložily stejně, jako rozloží každou jinou bílkovinu z potravy. Při léčení je proto zapotřebí zažívací ústrojí obejít,“ uvádí na svých stránkách FN Motol. Jedinou účinnou cestou je tak podání růstového hormonu skrz injekce .

Hormon i pro dospělé

Většina pacientů jej přestane užívat, když dosáhne při dospívání normální výšky kolem 170 centimetrů. Bez léčby by měli 110 až 140 centimetrů. „Vhodný okamžik k ukončení léčení rozpoznáme dle kostního věku stanoveného z rentgenového snímku zápěstí. Růst obvykle končí při kostním věku kolem 15 let u dívek a kolem 17 let u chlapců. Kostní věk se však nemusí shodovat s kalendářním věkem,“ dodává Motol.

Ukončení léčby čeká za několik let i samotného Marka. „Počítám, že mu budeme hormon dodávat přibližně do 15 až 17 let, až se mu uzavřou růstové chrupavky. Mezitím chodíme na pravidelné kontroly, kde lékaři zkoumají správný růst kostí,“ uvedla jeho matka. S léčbou je zatím spokojena.

„Teď měří asi 145 centimetrů, takže občas převyšuje i děti o rok starší. Ale počítám, že se to časem zase srovná, podle genetických vyšetření by měl mít maximálně 190 centimetrů. Což je přibližně o 5 centimetrů více, než má manžel, takže je to podle lékařů v pořádku,“ dodala.

Není to ovšem tak, že s věkem léčba skočí za všech okolností. V obzvlášť těžkých případech je nutné podávání hormonu po celý život. Hormon totiž také pomáhá formovat svalovou hmotu a zpevnit kosti a udržuje hladiny krevních tuků.



Odborníci upozorňují, že taková léčba je bezpečná a rodiče se tak nemusí ničeho bát. „U mnohých rodičů vyvolává samotné slovo hormon odmítavou reakci, bojí se vedlejších účinků a negativní reakce dítěte. Přitom většinou stačí vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými hormony a jejich pozitivní úlohu v těle. Růstový hormon je látkou tělu vlastní, jeho dávkování odpovídá přirozené produkci, zvláště když jím nahrazujeme jeho deficit. Častou obavou je také zvýšené riziko rakovinného bujení, nicméně i tento efekt již vyvrátila řada vědeckých studií,“ upozornil Zdeněk Šumník z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

S malým vzrůstem se například pojí takzvaný napoleonský komplex. Jde o lidové označení pro psychický komplex vycházející z malé výšky, případně jiné fyzické indispozice. Pojmenován byl podle francouzského vojevůdce a císaře Napoleona.

„Pokud je dítěti pět let a i s menším vzrůstem má šťastné dětství, tak mu zdánlivě nic neschází a je občas obtížné rodičům argumentovat, proč jej začít léčit. V sedmnácti letech však může být vnímání problému malého vzrůstu dost jiné. Malý vzrůst děti nežádoucím způsobem odlišuje a zvlášť u dospívajících chlapců může vést k pocitům méněcennosti nebo k jiným psychickým potížím,“ dodal.