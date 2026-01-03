„V bouři silných slov je nutné vrátit debatu do věcné roviny. Platí, že jakýkoliv návrh na odvolání někoho z funkce předsedy Poslanecké sněmovny by měl mít v prvé řadě parlamentní rozměr a důvod,“ zastal se bývalý předseda Sněmovny Vondráček koaličního partnera.
Okamura svým nenávistně laděným novoročním projevem pobouřil opoziční politiky, kteří chtějí vyvolat mimořádné jednání Sněmovny a hlasovat na něm o odvolání Okamury z pozice šéfa Sněmovny, tedy třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi. ODS vyzvala vládu Andreje Babiše, aby se od projevu Tomia Okamury jasně distancovala.
„Vláda zastupuje lidi, které nezajímají výlety pomatené Grety ani stejně nepříčetné Ursuly von der Leyen,“ řekl třetí nejvyšší ústavní činitel o předsedkyni Evropské komise.
Bez hlasů alespoň některých poslanců ANO ale opozice nemá sílu z funkce odvolat. A hnutí ANO potřebuje hlasy poslanců SPD pro to, aby vláda Andreje Babiše dostala důvěru Sněmovny.
Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce pád Okamury, ohradil se i Pavel
Šéf SPD v projevu nevybíravě kritizoval Ukrajinu a o Evropské unii tvrdil, že bruselský vlak míří ke třetí světové válce. Česká republika se musí podle Okamury vymanit z pozice podmaňované a vykořisťované země. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl.
Prezident Petr Pavel uvedl, že slova Okamury budí znepokojení. „Vyjádření předsedy poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů. Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera,“ uvedl na sociální síti X prezident Pavel.
Ve středu bude i počínání Okamury jednat s premiérem Babišem.
Rusko je agresor, měli bychom Ukrajinu podporovat, řekl Zeman
Ukrajiny se v sobotu zastal bývalý prezident Miloš Zeman. „Já se domnívám, že je Rusko agresor, a že bychom měli Ukrajinu podporovat,“ řekl v debatě Za pět minut dvanáct na Nově Zeman. Uvedl, že v této věci nesdílí názor předsedy SPD Tomia Okamury.
Zastal se také nového ministra obrany Jaroslava Zůny za SPD. Příznivci hnutí rozčileně reagovali na vyjádření Zůny na tiskové konferenci k české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině a k nákupu amerických nadzvukových stíhaček F-35.
SPD pak donutila Zůnu natočit tři videa s šéfem poslaneckého klubu a místopředsedou hnutí Radimem Fialou, kde řekl, že nepřijme nabídku svého ukrajinského protějšku a nepojede na Ukrajinu, a přiměla ho také relativizovat svá vyjádření o české muniční iniciativě a o nákupu F-35.
Okamura mluvil o zlodějích a juntě Zelenského
Okamura se vymezil v desetiminutovém projevu, který zveřejnil na sociální síti X proti pomoci Ukrajině napadené Ruskem.
„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ řekl Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ uvedl předseda Sněmovny a SPD.
„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ řekl předseda Sněmovny a SPD na adresu země, která se už čtyři roky brání bezprecedentní ruské agresi.
Ruské rakety a drony přitom prakticky každou noc zabíjejí civilisty na Ukrajině a způsobují škody na civilní infrastruktuře.
Užitečný idiot, nebo agent FSB? ptá se předseda ukrajinského parlamentu
„Opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům, kteří zůstávají na straně důstojnosti a spravedlnosti – na straně Ukrajiny,“ napsal v česky napsaném příspěvku na síti X předseda Verchovne rady Ukrajiny, tedy ukrajinského parlamentu, Ruslan Stefančuk.
„Jsem přesvědčen, že nejtvrdší hodnocení Okamurových slov vynesou právě sami Češi a samozřejmě také historie, v níž se jeho jméno jen stěží zachová. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ napsal Stefančuk. FSB je ruská Federální bezpečnostní služba, a je nástupkyní KGB.