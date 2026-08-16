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Anna Kristová
  17:29
Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se...

Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se zvířaty ze svého statku a nechává je, aby se s nimi pomazlili, pohladili je, nakrmili. Nevěřili byste, jak taková zooterapie pomáhá. To, že kontakt se zvířaty je důležitý, vidí v mnoha podobách. Například jedna paní se kvůli akci nechala ostříhat u kadeřníka a jiná si pořídila bačkory s kočičím motivem. | foto: Kristová AnnaMAFRA

Všechna zvířata jsou na kontakt s lidmi i cestování zvyklá.
Chlupatá rodina spolku Setkávání se zvířátky, z.s., je pestrá. Na snímku kocour...
Fenka kavkazského pasteveckého psa Kleopatra trpělivě čeká, kdo se s ní pořádně...
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18 fotografií
Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se zvířaty ze svého statku a nechává je, aby se s nimi pomazlili, pohladili je, nakrmili. Nevěřili byste, jak taková zooterapie pomáhá. To, že kontakt se zvířaty je důležitý, vidí v mnoha podobách. Například jedna paní se kvůli akci nechala ostříhat u kadeřníka a jiná si pořídila bačkory s kočičím motivem.

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Témata: kadeřník, Statek

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