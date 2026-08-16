OBRAZEM: Pohlazení, které léčí. Beránek i hedvábnička vrací seniorům radost
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Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...
V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...
Kolik peněz stojí rodiče školák? Polovinu více než loni, výbava vyjde na tisíce
Nákup vybavení do školy se i letos podepíše na peněženkách rodičů školáků. Každá druhá česká rodina počítá, že za pomůcky do školy letos utratí více než v předchozím roce. Rodiče nejčastěji...
Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého policie zadržela
Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.
Vysoké teploty i silné bouřky. Meteorologové upřesnili, na co se připravit
Meteorologové zveřejnili v neděli dopoledne novou výstrahu. Na území Moravy a Slezska varují před přetrvávající zátěží způsobenou vysokými teplotami a možným rizikem vzniku požárů. Nově však...
OBRAZEM: Pohlazení, které léčí. Beránek i hedvábnička vrací seniorům radost
Jak ulehčit život starým a nemocným lidem? Eva Bukričová za nimi jezdí se zvířaty ze svého statku a nechává je, aby se s nimi pomazlili, pohladili je, nakrmili. Nevěřili byste, jak taková zooterapie...
Před sto padesáti lety obeplul moravský hrabě na fregatě svět. Na moři také válčil
Před sto padesáti lety, v létě 1876, se zámek Lysice nedaleko Blanska mimořádně otevřel návštěvníkům. Hrabě Erwin Dubský se vrátil z cesty kolem světa a chtěl všem ukázat, co se ukrývalo v šedesáti...
Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů
Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně tři lidé byli zraněni. Jeden člověk pak zemřel a třináct lidí...
Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují
Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních...
Putin objíždí Rusko. Slábne mu podpora, FSB z něj může udělat svou loutku
Prezident Vladimir Putin v posledních týdnech vyrazil do ruských regionů, aby byl lidem více na očích před zářijovými volbami . Jeho popularita klesla na nejnižší úroveň od začátku bojů na Ukrajině,...
VIDEA TÝDNE: Langmajerův „rozvod“, panika v Chorvatsku a dávkoví podvodníci
Abnormálně horký týden pomalu končí, pojďte se zchladit u nejsledovanějších videí uplynulých sedmi dní. Nejvíce vás zaujaly záběry, ve kterých si Jiří Langmajer (60) a Adéla Gondíková (52) vystřelili...
Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo
Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok...
Zestátnění ČEZ je špatná myšlenka, nevíme proč, kritizují exministři Stanjura i Pilný
Zestátnění energetické společnosti ČEZ a následné vytěsnění jejích minoritních akcionářů není dobrá myšlenka. Shodli se na tom v diskusním pořadu Poledne s Moravcem bývalý ministr financí Zbyněk...
V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí
Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. V neděli to oznámil předseda maďarské vlády Péter Magyar. Policie...