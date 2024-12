Rok plný unikátů a extrémů v zoo. Samci tučňáka vyseděli mládě

Muž, který nechával znásilňovat svou ženu, se proti trestu 20 let neodvolal

Francouz Dominique Pelicot, který dostal 20 let vězení za to, že po řadu let nechal desítkami mužů znásilňovat svou omámenou manželku, se proti trestu neodvolá. Podle agentur AFP a Franceinfo to v...