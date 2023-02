„Je to hrozné. Někdy psy nevyvenčí ani tři dny, potom je v noci naloží do dodávky a jede s nimi za město. Jsou tady od ní rozjeté koleje, koukejte,“ ukazuje na rozježděnou hlínu před vchodem do paneláku starší pán, který na trávníku před domem venčí svého jezevčíka. „Najede až ke dveřím, otevře kufr a všichni psi naskáčou dovnitř,“ kroutí hlavou.

„Ten smrad sem jde stoupačkami. A lítají sem mouchy,“ stěžuje si na problémovou sousedku muž, který bydlí o dvě patra výš.