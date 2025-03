Slintavka a kulhavka je virové nakažlivé onemocnění, které se rychle šíří a představuje smrtelné nebezpečí především pro sudokopytníky ve volné přírodě, na farmách i v zoologických zahradách. Ačkoli chovatelé v českých zoo nepamatují výskyt infekce desítky let, teď nechtějí podcenit riziko jejího rozšíření ze soudního Slovenska nebo Maďarska.

Na Slovensku jsou kvůli několika ohniskům infekce všechny zoologické zahrady zavřené. V Česku zoo postupně zavádějí zákazy krmení a hlazení kontaktních zvířat i další preventivní opatření, která se týkají návštěvníků, zaměstnanců i řidičů aut vjíždějících do areálů. Patří k nim apel, aby teď do zoo nechodili lidé, kteří by mohli přenést onemocnění z oblastí zasažených infekcí.

„Prosíme všechny návštěvníky, kteří byli v posledních 21 dnech na území Slovenska nebo Maďarska, aby návštěvu naší zoo odložili. Chceme ochránit naše chovy,“ říká mluvčí Zoologické zahrady v Ústí nad Labem Veronika Schranková. A připojují se i další zahrady.

Ve většině z nich už platí zákaz krmení a hlazení ovcí a koz, zrušené jsou zážitkové programy či speciální prohlídky v chovatelském zázemí, při kterých návštěvníci přicházeli do blízkého kontaktu například se žirafami a dalšími ohroženými zvířaty.

Zahrady se zaměřují i na dezinfekci před vstupy do areálu, expozicemi sudokopytníků, ale i v některých výbězích. Zahrady proto doporučují vzít si pevnou obuv, která se dá snadno očistit.

„Vstup do areálu naší zoo je nyní možný pouze přes dezinfekční rohože, které jsme instalovali pro pěší návštěvníky i automobily. Vjezd vozidel jsme omezili pouze na nezbytné zásobování,“ říká například mluvčí Zoo Děčín Alena Houšková s tím, že zvýšená bezpečnostní opatření platí i u některých expozic.

Dezinfekční rohože, které mají minimalizovat riziko přenosu viru, umístila zoo také před vstupy do budov, v nichž chová sudokopytníky. Zároveň zakázala hlazení i krmení ovcí kamerunských. „Prosíme návštěvníky o respektování těchto opatření a o zvýšenou ohleduplnost. Věříme, že společně dokážeme zajistit bezpečí našich zvířecích obyvatel a předejít šíření nebezpečné nákazy,“ říká ředitel děčínské zoo Roman Řehák.

Kontakt se zvířaty ohroženými infekcí už zakázaly patrně všechny zoologické zahrady. „Zoo Praha zavedla několik preventivních opatření na základě pokynů Státní veterinární správy. Jde například o dočasné omezení krmení koz a ovcí v prostoru dětské zoo či přesunutí zážitkových programů v zázemí pro sudokopytníky na jiné termíny,“ potvrzuje mluvčí pražské zahrady Filip Mašek.

Některé zahrady ale preventivní opatření postupně dál zpřísňují. Například v Ostravě platí už týden zákaz vstupu do výběhu pro kozy a ovce kamerunské, tento pátek ale zahrada nově uzavřela celou expozici s domácími zvířaty, kde jsou krávy, králíci či morčata.

„Prosíme také návštěvníky, aby dodržovali odstup kolem hrazení dalších kopytníků a v žádném případě zvířata nekrmili,“ říká mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková s tím, že kromě dezinfekčních rohoží rozmístili po areálu i stojany s prostředky na dezinfekci rukou.

Návštěvníci táborské zahrady teď nesmí k ochočených kozám ani velbloudům, ke kterým se dřív mohli dostat, když si koupili zážitkový program. Velbloudi a další zvířata totiž patří také mezi nejohroženější přežvýkavé sudokopytníky.

„Abychom minimalizovali nebezpečí pro zvířata, dohodli jsme se s našimi zaměstnanci, že dokud potrvá vysoké riziko nákazy, všichni odloží plánované cesty na Slovensko nebo do Maďarska,“ říká ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Stejná dohoda nyní platí i v dalších zahradách. „Pokud tam někdo vycestovat musí, po návratu by měl zvážit, zda si nevzít alespoň na pár dní volno a nechodit do práce,“ říká Šárka Nováková ze zoo v Ostravě

Lidé se sice slintavkou a kulhavkou nakazit nemohou, ale mohou být přenašeči viru, který mohou přivézt z ciziny třeba na oblečení. Kvůli tomu teď platí v řadě zoo přísnější hygienická pravidla pro ošetřovatele sudokopytníků.

„Kromě toho, že jsme dočasně zrušili veškeré návštěvy či exkurze na všech chovatelských úsecích, zaměstnanci, kteří se pohybují v areálu, obzvláště poblíž sudokopytníků, se musí převlékat a přezouvat do pracovního oblečení a obutí v zoo. V tomto pracovním oděvu a obutí nesmí opouštět zoologickou zahradu. Všichni chovatelé byly seznámeni s nakažlivým onemocněním, jeho riziky, průběhem a prevencí,“ líčí mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská.