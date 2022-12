Zoologické zahrady slaví vysněné rekordy i odchovy vzácných zvířat

Například zoo Zlín už v polovině října ohlásila, že jejími branami prošlo přes 700 tisíc návštěvníků, což je nejvíc v její více než sedmdesátileté historii. „Zažili jsme výjimečný rok s fantastickou návštěvností. Otevřeli jsme novou expozici pro damany a africké ptáky. Obrovským magnetem se stal nový Jaguar Trek, největší expozice pro jaguáry v Evropě,“ uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová.

Další zahrady si na svůj rekord musely počkat trochu déle. A v některých si budou zaměstnanci přát pokoření rekordu až do konce sotoby 31. prosince.

Jasno bude až po silvestru

„Doufám, že překonáme rekord z našeho dosud nejúspěšnějšího roku 2019, kdy přišlo 504 984 návštěvníků. Jasno ale budeme mít až po silvestru,“ uvedl mluvčí plzeňské zoo Martin Votruba.

Důvod k optimismu má, protože do zahrady, kam letos návštěvníky lákají například tři mláďata lva berberského narozená v květnu, přišlo už před pár dny přes půl milionu lidí. „Aktuální stav neznáme, protože počty návštěvníků ze všech pokladen sčítáme ručně. A to neděláme každý den,“ vysvětlil napjaté očekávání mluvčí zoo, která se letos chlubí i odchovem kapybar, rysů červených, jeřába mandžuského či vzácné želvy trpasličí.

Nejúspěšnější rok v novodobé historii zažil i Safari Park Dvůr Králové, kam letos přišlo již přes 650 tisíc lidí, což je o sto tisíc více než dobrý celoroční průměr tohoto zařízení. „Pomohla nám nová průchozí expozice pro tučňáky brýlové, které chováme poprvé,“ řekl mluvčí Michal Šťastný. Podotkl, že pozornost zaslouženě přitahovala i dvě mláďata levharta perského, jediná, která se narodila za poslední rok ve světových zoo. A řadu lidí přivedl do areálu i televizní seriál Zoo z prostředí safari parku.

Nové expozice i vzácná mláďata

Rekord pokořila už začátkem listopadu také Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, když tam přišlo 580 091 lidí, což byl nejvyšší počet za dosud rekordní rok 2019. Ve středu zoo oznámila pokoření hranice 600 tisíc návštěvníků, což se stalo poprvé v její více než sedmdesátileté historii. I tato zahrada letos v létě otevřela nové expozice, a to pro dva druhy vzácných primátů: makaky lví a gibony bělolící, kterým ve volné přírodě hrozí vyhubení. A chlubí se cennými odchovy. Například dvěma mláďaty levhartů cejlonských, kterých se dočkala po 14 letech, i řadou vzácných ptáků: od ibisů skalních určených pro vypuštění do volné přírody ve Španělsku přes pisily americké až po ohrožené kardinálovce zelené.

I menší zahrady mohou slavit

Ale nejen velké zoo mají důvod k radosti. Rekord letos překonala už počátkem prosince například zoo Jihlava, kam již tehdy zavítalo 340 600 lidí, tedy tolik kolik jich bylo v rekordním roce 2019. A tento týden se zahradě podařilo překonat i pro ni magickou hranici 350 tisíc návštěvníků.

Také Zoopark Chomutov, kam přišlo letos do čtvrtečního večera 226 661 návštěvníků, tak už překonal dosavadní rekord z roku 2016, kdy jich bylo 224 310. K letošním lákadlům zooparku patřila například dvě mláďata rosomáka, která se narodila v lednu – poprvé za více než pětadvacetiletou historii chovu těchto zvířat. Oba mladí samečci se mají čile k světu a už příští rok v březnu by měli odcestovat do dvou švédských zahrad. V Chomutově se podařilo odchovat i řadu dalších zvířat: jeleny, divoké ovce, norka sibiřského i blavora žlutého, což je největší druh slepýše.

V Praze se narodilo přes 430 savců

Letošní rok si navíc pochvalují jako jeden z nejúspěšnějších i ty zahrady, které pravděpodobně zůstanou těsně před hranicí návštěvnického rekordu. Například pražská zoo letos lákala návštěvníky na nově otevřenou Rezervaci Dja pro gorily a čtyři dny před koncem roku evidovala 435 narozených savců, 474 vylíhnutých ptáků, 296 plazů a 14 obojživelníků. Mezi mláďaty jsou například trojčata vlků hřivnatých či chovatelsky mimořádně cenná mláďata klokánka krysího nebo želv záhadných.

Cenné odchovy hlásí i další zahrady. V Olomouci se letos narodil gibon zlatolící, jehož matka pochází přímo z Vietnamu či medojed kapský, jehož rozmnožování v zajetí je velmi vzácné. Zoo Brno jako první česká zahrada odchovala čtyři mláďata kriticky ohroženého leguána mangrovového, který se v přírodě již téměř nevyskytuje, a čtyři mláďata trnuchy – malého rejnoka s dlouhým ocasem. V Hodoníně se pro změnu radují z prvoodchovu ptačích mláďat druhu toka Deckenův.