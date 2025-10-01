Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Autor:
  15:22
Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi v týmu může dělat, co chce. Svým chováním ovlivnil i vztahy s dalšími českými zoologickými zahradami, uvedl. Bobek obvinění z bossingu podřízených odmítá.
Petr Fejk

Petr Fejk | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bývalý šéf pražské ZOO Petr Fejk.
Bývalý ředitel pražské Zoo Petr Fejk.
Ředitel ZOO Praha Petr Fejk.
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek (30. červen 2025)
8 fotografií

„Myslím, že se stalo, co se muselo stát, a tím je to pro mě uzavřené,“ napsal Fejk na svém facebookovém profilu.

Bobek podle něj motivoval svoje podřízené strachem a despotismem. Fejk jeho chování označil jako odstrašující příklad vedení. „Žádných výsledků není možné dosahovat přes mrtvoly a pan Bobek se od práce snů odstřihl sám. Nikoli náročností, kterou se hájí, ale pocitem, že si může s lidmi v týmu dělat, co chce,“ podotkl.

„Pokud se teď sám interpretuje jako oběť, nemám s ním žádné slitování. Oběti naopak ve velkém produkoval on sám,“ dodal.

Nadával, urážel, propouštěl

Bobek podle Fejka pracoval od první chvíle „v naprostém luxusu“, pražskou zoo přebíral ve vzorném stavu a s dobrým týmem. „Přesto se choval, jako by vstoupil do prostředí plného idiotů. Nadával, urážel, propouštěl, vládl. A kdo se proti tomu ozval, stal se navždy nepřítelem zahrady,“ uvedl Fejk, který pražskou zoo vedl mezi lety 1997 a 2009. Bobek ho ve funkci nahradil.

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Svým chováním odstupující ředitel podle Fejka ovlivnil nejen poměry v pražské zoo, ale i vztahy s jinými zahradami v Česku nebo s projekty na ochranu zvířat.

„Jestli teď někomu něco opravdu nezávidím, tak je to pozice nového ředitele. Po 15 letech toxických metod tam musí být atmosféra jak v plynové komoře. A ta se odchodem jednoho člověka rozhodně nevyvětrá,“ napsal Fejk v příspěvku.

Dodal, že zaměstnanci zoo by se neměli bát si věci mezi sebou vyříkat nahlas. „Držím jim k tomu palce, protože víc dělat nemůžu a ani nechci. Jen doporučuju tlačit na zřizovatele, aby příští ředitelé už nikdy nemohli mít ambici být v zoo doživotně. A propadnout tak pocitu neomezené moci,“ doplnil Fejk.

Přibarvené historky, tvrdí Bobek

Bobek o své rezignaci informoval v úterý, ve funkci skončí ke konci října. V čele pražské zoo stál od roku 2010. Zaměstnanci zahrady jej obvinili z bossingu a šikany podřízených, Bobek to ale odmítl.

Ve vyjádření sdělil, že kampaň proti němu zoologickou zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.

Petr Fejk
Bývalý šéf pražské ZOO Petr Fejk.
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek (30. červen 2025)
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi. (21. března 2024)
8 fotografií

„Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha,“ uvedl Bobek.

Podle něj za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe. „Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace,“ dodal končící ředitel.

Náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti), která má zoo v gesci, na sociální síti X Bobkovi poděkovala za jeho práci. „Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení,“ vysvětlila. Zoo má podle své výroční zprávy téměř 250 zaměstnanců.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Říkají jí „rakovina strany“ a Tálibán. Do čela Japonska míří poprvé v historii žena

Premium

V Japonsku není většího jestřába než je Sanae Takaičiová. Že vám jméno nic neříká? Nejspíš brzy bude. Už zanedlouho může vést zemi jako první žena vůbec. Ne nadarmo si vysloužila přezdívku „japonská...

1. října 2025

Úřad práce obdržel tisíce žádostí o novou superdávku, někde se tvořily fronty

Úřad práce dostal ke středečnímu poledni zhruba 10 300 žádostí o novou superdávku. Jejich podávání a přijímání funguje bez zádrhelů, agendě se věnuje 2 250 úřednic a úředníků. Pověřený ředitel úřadu...

1. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:44

Volební výhra Babiše může být koncem podpory pro Ukrajinu, píší německá média

Před blížícími se volbami rozebírají situaci v Česku i německá média. Podle nich by vítězství hnutí ANO Andreje Babiše mohlo znamenat konec významné české podpory Ukrajiny, kterou v únoru roku 2022...

1. října 2025  14:36

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

S průchozími vagony. Soupravy metra ze Škody budou jezdit v bulharské Sofii

Škoda Group představila na svém polygonu v plzeňském závodu první soupravu metra pro bulharské hlavní město Sofii. Druhou soupravu nyní výrobce testuje na okruhu ve Velimi. Škoda Group dodá do Sofie...

1. října 2025  14:27

Ambasáda USA v Praze omezuje provoz na síti X. Kvůli sporům o rozpočet

USA čeká významné omezení provozu státních federálních úřadů a agentur. V důsledku pozastavení rozpočtových prostředků vydala česká ambasáda v Praze prohlášení, že přerušuje činnost svého oficiálního...

1. října 2025  14:13

VIDEO: Ukrajinci vyhodili dronem do povětří místního šéfa okupační správy

Po útoku ukrajinského dronu zemřel šéf ruské okupační správy v ukrajinské Nové Kachovce Vladimir Leonťjev. Ve středu to uvedl Moskvou dosazený gubernátor okupované části jihoukrajinské Chersonské...

1. října 2025  14:12

Schodek rozpočtu je lepší než loni. Na konci září činil 153,9 miliardy

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledek hospodaření státu za posledních devět měsíců. Schodek dosáhl částky 153,9 miliardy korun, což je o 27,9 miliardy méně než ve stejném období minulého roku.

1. října 2025  14:04

RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí

Premium

V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa...

1. října 2025

Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani. Důvodem je zhoršení jeho zdravotních problémů souvisejících s loňským atentátem. Informoval o tom tiskový odbor...

1. října 2025  13:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidiči se pod kolem nezabrzděného kamionu zaklínila noha, kolos mu ji rozdrtil

Hasiči ve středu ráno vyprošťovali polského řidiče, kterému zůstala pod koly jeho kamionu zaklíněná noha. Stalo se to během připojování návěsu ve firmě ve Štěnovicích na Plzeňsku. Muž utrpěl...

1. října 2025  13:49

Volební lístky: kdy přijdou a kolik kandidátů můžete kroužkovat

Do otevření volebních místností v pátek ve 14 hodin zbývají už jen hodiny. Politici i osobnosti z kulturní sféry vyzývají voliče, aby šli hlasovat a rozhodli tak o novém složení Poslanecké sněmovny....

1. října 2025  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.