Zoologické zahrady letos hlásí rekordní návštěvnost, začínají akce s dýněmi

Jako první oznámila už před pár dny Zoo Zlín, že může slavit nejúspěšnější sezonu ve své více než sedmdesátileté historii. Zahradou totiž od začátku roku prošlo přes 700 tisíc lidí, což je její rekord.

„K novým magnetům patří návrat jaguárů po více než dvaceti letech. Za 50 milionů jsme vybudovali a v květnu otevřeli největší areál pro chov jaguárů v Evropě, rozkládá se na ploše dvou tisíc metrů čtverečních,“ řekla mluvčí zoo Romana Mikešová.

V pokoření rekordů věří i zástupci zoo v dalších městech, například v Praze, Dvoře Králové či Ostravě. Pražská zoo sice zatím nemá jisté, že překoná rekordních 1 456 milionu návštěvníků z roku 2019, ale její vedení v to doufá.

„Miliontý návštěvník přišel stejně jako tehdy v srpnu, jen o pár dní později. Věříme ale, že k rekordu nám pomůže nedávno otevřená Rezervace Dja. Zájem o prohlídky je tak velký, že pavilon necháváme otevřený o dvě hodiny déle než zbývající část areálu. A už v listopadu uvidí lidé všech šest goril pohromadě,“ zmínil mluvčí zoo Filip Mašek.

Pomohli tučňáci i seriál Zoo

Nejvyšší návštěvnost v novodobé historii očekává i Safari Park Dvůr Králové. V pondělí by měl jeho branou projít návštěvník s pořadovým číslem 600 tisíc, což je asi o 50 tisíc více než dobrý celoroční průměr.

„Pomohla nám nová expozice pro tučňáky brýlové, které chováme poprvé. Atraktivní je o to víc, že v ní lidé chodí přímo mezi zvířaty, podobně jako v průchozích voliérách pro ptáky nebo po lávkách nad jezerem hrochů,“ řekl mluvčí Michal Šťastný s tím, že řadu lidí přivedl i televizní seriál Zoo z prostředí parku.

Na překonání rekordu z roku 2019 se těší i v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Tehdy navštívilo stohektarový areál přes 580 tisíc lidí. Letos už jich přišlo přes 550 tisíc, což je víc než ve stejném období nejúspěšnějšího roku.

„Letošek je rekordní od začátku: v lednu, březnu i květnu jsme měli nejvyšší počet návštěvníků v jednasedmdesátileté historii,“ uvedla mluvčí ostravské zahrady Šárka Nováková. „Pomohl vyšší zájem po covidovém omezení, příznivé počasí, novinky v komentovaných setkáních, například u ptačích obyvatel obří průchozí voliéry La Pampa, i otevření dvou komplexů pro vzácné primáty,“ doplnila.

Zástupci zahrad spoléhají na to, že další tisíce lidí přilákají akce chystané do konce roku. Ty nejbližší jsou zaměřené na Halloween a dýně určené k vydlabání, osvětlení areálů i pro krmení zvířat. Ve Dvoře Králové budou dýně hlavním motivem Týdne duchů už od soboty. „Máme jich přes deset tun, to je nejvíc v historii,“ podotkl Šťastný.